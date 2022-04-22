В Ірпені росіяни на очах у дівчини зґвалтували маму і молодшу сестру. Обидві загинули

В Ірпені Київської області троє російських військових на очах в 17-річної дівчини зґвалтували її матір та сестру. Від отриманих травм та знущань обидві загинули.

Про звірство росіян розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмили Денісова. Дівчина звернулась на телефонну лінію омбудсмена для отримання психологічної допомоги і розповіла свою історію.

17-річна дівчина, яка стала свідком жорстоко вбивства своїх рідних, чотири дні жила з трупами у будинку у стані психологічного шоку.

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Фото: ucidwaters/Depositphotos

"Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, "бо я потвора". Сказали "живи та передай іншим", – переповідає Денісова.

З дівчиною зараз перебуває її бабуся, з нею працюють психологи.

Усього з 1 квітня, коли була створена "гаряча лінія" Уповноваженого для надання психологічної допомоги, звернулося вже понад 400 людей.

Як зазначає Денісова, переважна більшість звернень пов’язана зі сексуальним насильством.

Звернутись по допомогу можна за телефоном +380 (66) 037 97 08 у месенджері чи телефоном.

Нагадаємо, в Україні створили пам’ятку для людей, які пережили сексуальне насилля на війні, стали свідком цього або допомагають людині, яка постраждала.

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