Що робити, якщо ви стали жертвою або свідком сексуального насилля під час війни

Зґвалтування є одним з тяжких злочинів, які чинять окупанти на захоплених українських територіях.

Відомі факти вражають своєю жорстокістю, однак реальна кількість вчинених росіянами сексуальних злочинів наразі не зафіксована.

Багато постраждалих не повідомляють про те, що з ними сталося.

Правозахисна організація Євромайдан SOS розробила пам’ятку для людей, які пережили сексуальне насилля на війні, стали свідком цього або допомагають людині, яка постраждала.

Пам’ятка містить поради, контакти юридичної та психологічної допомоги, а також рекомендації від гінеколога.

"Українська правда. Життя" публікує скорочений варіант цієї пам’ятки.

Що таке сексуальне насильство під час війни

До сексуального насильства під час війни відносяться:

примусове роздягання;

вимагання самопестощів;

погрози сексуального характеру;

будь-який примус сексуального характеру або погроза вчинити це з іншою людиною.

Найбільш серйозним проявом є зґвалтування у будь-яких

формах.

Людина зі зброєю має завжди більше влади. Тому для кваліфікації зґвалтування на війні необов’язкове безпосереднє застосування фізичної сили.

Достатньо створення умов, за яких відмовитися від сексу небезпечно для життя чи здоров’я, або це призведе до негативних наслідків для людини чи її близьких.

Якщо ви зазнали сексуального насильства чи стали його свідком

Цей злочин є нелюдською стратегією війни і націлений на суспільство в цілому, аби зруйнувати опір і соціальні зв’язки та встановити злочинний контроль.

Якщо ви зазнали сексуального насильства, пам’ятайте – ви не винні. Єдине, що ви могли робити у той момент – намагатись вижити.

Спробуйте дістатись безпечного місця.

Ви маєте право отримати медичну, психологічну, соціальну допомогу і при цьому ви не зобов’язані розповідати обставини, якщо не хочете.

Якщо ви булии свідком сексуального насильства, то також стали жертвою злочину.

Фото: fedemarsicano/Depositphotos

Іноді примус до спостерігання за сексуальними злочинами є більш травматичним. Особливо, коли людина змушена спостерігати за насиллям відносно дітей, рідних, близьких або безпорадних осіб.

Якщо вам довірилась жертва

Допоможіть їй дістатися безпечного місця, відведіть людину від місця злочину.

Поясніть, що вона або він не винні в тому, що трапилося.

Підтримайте, проявіть співчуття. Перш ніж доторкнутися або обійняти, спершу спитайте дозволу.

Не розпитуйте, але послухайте, якщо людина реагує занадто емоційно. У жодному разі не давайте оцінок реакціям чи словам постраждалого.

Залишайтесь поруч з людиною, яка після сексуального насильства поводить себе спокійно та відсторонено. До таких людей треба ставитися з повагою, однак не нав'язуватися і виказувати повагу до їхніх почуттів.

Запропонуйте звернутися по фахову допомогу. Якщо людина не має сил, зробіть це за неї з її дозволу.

Поважайте та оберігайте конфіденційність.

Якщо від сексуального насильства постраждала дитина

Якщо навіть дитина не була свідком злочину, але хтось з її близьких родичів став жертвою насилля, вона також постраждала.

Відведіть дитину в безпечне місце. Надайте відчуття захищеності – запевніть, що ви – поруч і будете її оберігати.

Якщо дитина ставить запитання – надавайте короткі зрозумілі відповіді, не повідомляйте детальну інформацію, про яку вона не питає.

Знайдіть контакти психологів та медиків, проконсультуйтеся з ними, як правильно допомогти постраждалій дитині.

Фото: sunemotion/Depositphotos

Як зафіксувати злочин

Якщо є можливість звернутися до поліції, не змінюйте одяг, не приймайте душ чи ванну та не чистіть зуби.

Телефонуйте:

102 поліція або 0 800 500 202 кол-центр поліції;

поліція або кол-центр поліції; +38 096 755 02 40 Офіс генерального прокурора;

Офіс генерального прокурора; 0800 500 335 Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству;

Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству; +38 044 253 75 89 або 0800 501 720 гаряча лінія Уповноваженого з прав людини;

або гаряча лінія Уповноваженого з прав людини; +38 068 145 55 90 з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18 години Асоціація жінок-юристок "Юрфем"

з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18 години Асоціація жінок-юристок "Юрфем" 0 800 213 103; + 38 068 61 73 016 центр безоплатної правової допомоги.

Пишіть:

Отримайте медичну допомогу

Якщо є можливість, зверніться за медичною допомогою.

Телефонуйте 103.

Зверніться до місцевого гінеколога, а у разі його відсутності – до будь-якого іншого лікаря.

Якщо немає можливості звернутись за медичною допомогою через тимчасову окупацію чи бойові дії, можна скористатись медичними рекомендаціями акушерки-гінекологині вищої категорії Наталії Лелюх.

Ці рекомендації варто використовувати лише у випадку, якщо неможливо звернутись до лікаря!

Лікування травм статевих органів

Використовуйте:

розчин соди (1 ч ложка на 0,5 літра води);

чиста вода;

дитячі безспиртові вологі серветки;

мазі "Тридерм", "Левомеколь", "Триакутан", "Бепантен"

одноразово використати "Хлоргексидин".

можна спробувати крем для рук.

Не використовуйте:

спиртові антисептики або серветки;

перекис водню;

пантенол;

олію або інші масляні розчини.

У першу добу також не використовуйте лубрикант в якості лікування.

Якщо у вас знайдуться вагінальні антисептичні або антибактеріальні свічки, проставте їх 5-6 днів.

Підходить все: "Поліжинакс", "Флуомізин", "Макмірор", "Далацин","Тержинан", "Гравагін", свічки з метронідазолом, лотримазолом, повідін, синтоміцинові, метрогіл вагінальний та інше.

Якщо є травми слизової, кровоточивості,або гематоми, бажано починати ставити свічки через добу.

Профілактика інфекційних захворювань (гонореї, хламідіозу,трихомоніазу)

За можливості, прийміть такі ліки:

"Метронідазол" 500 мг – 2 рази на день протягом 7 днів;

"Цефтриаксон" 1 г – внутрішньом’язево укол одноразово;

"Азитроміцин" 2 г – одноразово.

Всі препарати можуть прийматись під часвагітності в будь-якому триместрі.

Захист від небажаної вагітності

Прийміть будь-які гормональні контрацептиви у дозуванні:

0,1 мг етінілестрадіолу + не менше ніж 0,5 мг левоноргестрелу (дроспіренон, дієногест).

через 12 годин повторіть ту саму дозу.

Це назви діючих речовин у контрацептивах, а не брендові назви препаратів.

Діючі речовини та їхнє дозування в одній пігулці вказано на коробці та в інструкції.

Профілактика ВІЛ-Інфекції

Якщо є можливість, не пізніше 72-х годин після контакту зверніться до найближчого центру по боротьбі з ВІЛ/СНІДом.

Профілактика гепатиту В

Профілактика не потрібна, якщо ви вакциновані від гепатиту В.

Якщо ні – за першої ж нагоди необхідно звернутись до лікаря.

Як отримати психологічну допомогу

+38096 839 76 17 або на цьому ж номері у Telegram @forpostcenter ГО Форпост – психологічна допомога та консультації лікарів психіатрів;

або на цьому ж номері у Telegram @forpostcenter ГО Форпост – психологічна допомога та консультації лікарів психіатрів; 0800 500 335 Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству;

Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству; 8 0800 500 335 проект "Розірви коло";

проект "Розірви коло"; [email protected] проєкт психологічної підтримки, організований Машею Єфросініною;

проєкт психологічної підтримки, організований Машею Єфросініною; [email protected] психологічна допомога "Розкажи мені".

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