В окупованому Криму росіяни хочуть закрити кримськотатарську школу

У місті Ескі Кирим (Старий Крим) окупаційна влада РФ збирається закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана.
Як розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, такі дії окупантів є порушенням права на освіту рідною мовою.
"Російська федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, зокрема і на освіту рідною мовою та збереження культурної ідентичності", – заявила Денісова.
Кримськотатарську школу планують "об’єднати" із місцевим грецьким закладом середньої освіти.
|Фото: foto-dog/Depositphotos
З цього приводу вже відбувались збори, однак батьки дітей, які навчаються в школі, вирішили виборювати збереження закладу.
Із початку окупації півострова влада РФ змінила статус 16 кримськотатарських шкіл: 5 перевели на двомовну освіту, 4 стали загальноосвітніми закладами і лише 7 змогли зберегти свій статус.
Ситуація з україномовними школами на території окупованого Криму ще гірша, офіційно зареєстрована лише одна – у Феодосії.
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