У Японії померла найстаріша людина у світі

Японка Кане Танака, яку в 2019-му визнали найстарішою живою людиною у світі, померла у віці 119 років.

Вона пішла з життя у лікарні міста Фукуока 19 квітня, повідомляє Independent.

Навіть в останні дні життя жінці подобалося грати в настільні ігри й розв’язувати математичні задачі.

Вона також любила солодощі, зокрема газовані напої та шоколад, йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Кане Танака (посередині) у 1923 році

Нагадаємо, Кане Танака – японська супердовгожителька, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша жива людина у світі.

Вона народилася 2 січня 1903 року і стала рекордсменом у віці 116 років і 28 днів.

У 1922 році вона вийшла заміж за Хідео Танака – цьогоріч виповнилося рівно століття з її весілля.

У подружжя народилося 4 дітей, а 5-ту дитину вони всиновили.

Протягом життя жінка мала різний бізнес, зокрема магазин локшини та магазин рисових тістечок.

Останні роки Кане Танака жила у будинку для літніх людей і донедавна була відносно здоровою.

Жінка навіть планувала взяти участь в естафеті олімпійського вогню у Токіо на візку, але її стримувала пандемія COVID-19.

Фото: The Japan Times

Кане Танака майже побила попередній рекорд найстарішої людини у світі – французької довгожительки Жанни Кальман, яка дожила до 122 років та 164 днів.

"Я змогла дійти так далеко завдяки підтримці багатьох людей. Сподіваюся, ви і надалі будете веселими, життєрадісними та енергійними", – так жінку раніше цитувала її сім’я у Twitter.

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