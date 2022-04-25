У Японії померла найстаріша людина у світі

Японка Кане Танака, яку в 2019-му визнали найстарішою живою людиною у світі, померла у віці 119 років.
Вона пішла з життя у лікарні міста Фукуока 19 квітня, повідомляє Independent.
Навіть в останні дні життя жінці подобалося грати в настільні ігри й розв’язувати математичні задачі.
Вона також любила солодощі, зокрема газовані напої та шоколад, йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.
|Кане Танака (посередині) у 1923 році
Нагадаємо, Кане Танака – японська супердовгожителька, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найстаріша жива людина у світі.
Вона народилася 2 січня 1903 року і стала рекордсменом у віці 116 років і 28 днів.
У 1922 році вона вийшла заміж за Хідео Танака – цьогоріч виповнилося рівно століття з її весілля.
У подружжя народилося 4 дітей, а 5-ту дитину вони всиновили.
Протягом життя жінка мала різний бізнес, зокрема магазин локшини та магазин рисових тістечок.
Останні роки Кане Танака жила у будинку для літніх людей і донедавна була відносно здоровою.
Жінка навіть планувала взяти участь в естафеті олімпійського вогню у Токіо на візку, але її стримувала пандемія COVID-19.
|Фото: The Japan Times
Кане Танака майже побила попередній рекорд найстарішої людини у світі – французької довгожительки Жанни Кальман, яка дожила до 122 років та 164 днів.
"Я змогла дійти так далеко завдяки підтримці багатьох людей. Сподіваюся, ви і надалі будете веселими, життєрадісними та енергійними", – так жінку раніше цитувала її сім’я у Twitter.
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