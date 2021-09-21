107-річних японських сестер визнали найстаршими близнючками у світі

107-річних японських сестер визнали найстаршими однояйцевими близнючками у світі.

На момент фіксування рекорду 1 вересня 2021 року їм було 107 років і 300 днів.

Про це повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.

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Умено Суміяма і Коме Кодама народилися 5 листопада 1913 року у сім'ї з 13 людей на острові Шодо.

За словами близнючок, їхнє дорослішання нагадувало телевізійну драму. Найважче було пережити булінг, якого близнючки зазнали з боку однолітків.

Умено і Коме рано почали жити окремо. Коме вийшла заміж за чоловіка не з їхнього острова. Сестри рідко бачилися, але у віці 70 років їздили разом у буддистські паломництва.

Зараз близнючки проживають у різних будинках для літніх людей.

Сестри рідко бачилися, але у віці 70 років їздили разом у буддистські паломництва

Раніше найстаршими близнючкам також були сестри з Японії – Кін і Джин.

Умено та Коме думали поставити подібний рекорд, але не уявляли, що це можливо.

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Коли вони святкували свій 99-й день народження, Умено подивилася на фотографію Кін і Джин і сказала: "Я думаю, ми виглядаємо молодшими"!

Через COVID-19 близнючкам не змогли особисто віддати офіційний сертифікат Книги рекордів Гіннеса, тому його надіслали у заклади, де зараз живуть сестри.

Умено розплакалася, побачивши сетифікат, розповідає персонал хоспіса.

Сертифікат Книги рекордів Гіннеса надіслали у заклади, де зараз живуть сестри

Загалом, показник середньої тривалості життя у Японії найвищий і складає 84 роки.

До Книги рекордів Гіннеса потрапляло багато японських довгожителів.

Так найстаршою людиною у світі стала 118-річна Танака Кане.

Найстаршим чоловіком був Дзіроемон Кімура, який помер у віці 116 років і 54 дні у 2013 році.

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