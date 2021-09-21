107-річних японських сестер визнали найстаршими близнючками у світі

107-річних японських сестер визнали найстаршими однояйцевими близнючками у світі.
На момент фіксування рекорду 1 вересня 2021 року їм було 107 років і 300 днів.
Про це повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.
Умено Суміяма і Коме Кодама народилися 5 листопада 1913 року у сім'ї з 13 людей на острові Шодо.
За словами близнючок, їхнє дорослішання нагадувало телевізійну драму. Найважче було пережити булінг, якого близнючки зазнали з боку однолітків.
Умено і Коме рано почали жити окремо. Коме вийшла заміж за чоловіка не з їхнього острова. Сестри рідко бачилися, але у віці 70 років їздили разом у буддистські паломництва.
Зараз близнючки проживають у різних будинках для літніх людей.
|Сестри рідко бачилися, але у віці 70 років їздили разом у буддистські паломництва
Раніше найстаршими близнючкам також були сестри з Японії – Кін і Джин.
Умено та Коме думали поставити подібний рекорд, але не уявляли, що це можливо.
Коли вони святкували свій 99-й день народження, Умено подивилася на фотографію Кін і Джин і сказала: "Я думаю, ми виглядаємо молодшими"!
Через COVID-19 близнючкам не змогли особисто віддати офіційний сертифікат Книги рекордів Гіннеса, тому його надіслали у заклади, де зараз живуть сестри.
Умено розплакалася, побачивши сетифікат, розповідає персонал хоспіса.
|Сертифікат Книги рекордів Гіннеса надіслали у заклади, де зараз живуть сестри
Загалом, показник середньої тривалості життя у Японії найвищий і складає 84 роки.
До Книги рекордів Гіннеса потрапляло багато японських довгожителів.
Так найстаршою людиною у світі стала 118-річна Танака Кане.
Найстаршим чоловіком був Дзіроемон Кімура, який помер у віці 116 років і 54 дні у 2013 році.
Вас також може зацікавити:
Протягнули 330-тонну "Мрію": українські стронгмени встановили національний рекорд
6-річний хлопчик назвав 196 країн за 13,5 хвилин і встановив рекорд України
Фотограф знімкував 4 сестер 45 років поспіль. Це більше, ніж просто світлини
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.