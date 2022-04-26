Волонтери виловили бобра в калюжі на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО

На Львівщині волонтери виловили бобра з глибокої калюжі.
Інцидент стався в одному з сіл, яке розташовано вздовж траси Київ-Чоп.
Про це повідомив голова організації "Домівка врятованих тварин" Орест Залипський.
"Спочатку ми подумали, що це скоріш за все нутрія яка у когось втекла, але приїхавши на місце, побачили що це справді бобер", – зазначив він.
Орест розказав, що стан тварини задовільний, але у неї легка черепно-мозкова травма. Після реабілітації бобра повернуть у природне середовище.
У коментарях до допису розігралась справжня баталія-обговорення глибини калюжі та причин, через які бобер туди потрапив.
Зоологиня Ганна Кузьо пояснила, що бобри живуть навіть в околицях Львова. Іноді біля каналів у 20 метрах від траси. Тому у тому, що тваринку виловили з калюжі, немає нічого дивного.
|Бобер в калюжі, фото Ореста Залипського
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