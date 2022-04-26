Волонтери виловили бобра в калюжі на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО

На Львівщині волонтери виловили бобра з глибокої калюжі.

Інцидент стався в одному з сіл, яке розташовано вздовж траси Київ-Чоп.

Про це повідомив голова організації "Домівка врятованих тварин" Орест Залипський.

"Спочатку ми подумали, що це скоріш за все нутрія яка у когось втекла, але приїхавши на місце, побачили що це справді бобер", – зазначив він.

Орест розказав, що стан тварини задовільний, але у неї легка черепно-мозкова травма. Після реабілітації бобра повернуть у природне середовище.

У коментарях до допису розігралась справжня баталія-обговорення глибини калюжі та причин, через які бобер туди потрапив.

Зоологиня Ганна Кузьо пояснила, що бобри живуть навіть в околицях Львова. Іноді біля каналів у 20 метрах від траси. Тому у тому, що тваринку виловили з калюжі, немає нічого дивного.

Бобер в калюжі, фото Ореста Залипського

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.