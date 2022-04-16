Врятованих тварин з Київщини, Харківщини та Дніпра передали у Рівненський зоопарк. ВІДЕО

До Рівненського зоопарку прибули нові мешканці, яких врятувати з Парку XII Місяців на Київщині, а також – з Дніпра та Харкова. 45 тварин тимчасово житимуть у міському звіринці.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
17 приматів, 20 єнотів-полоскунів і 8 альпак наразі звикають до нових умов проживання та поступово налагоджують харчування.
Керівництво закладу запевняє, що тварини поступово адаптуються.
|Врятовані єноти. Фото Віталія Коваля
"Тварини почуваються добре, звикають до нових умов проживання, харчування, персоналу. Емоційний фон поведінки стає більш стабільним, але процес адаптації триває", – кажуть вони.
|Примати з Дніпра у Рівненському зоопарку. Фото Віталія Коваля
Персонал докладає зусиль, аби потоваришувати з новими мешканцями.
"Працівники роблять усе можливе, аби завоювати довіру підопічних, забезпечити їм найкращий догляд та створити спокійне середовище після пережитих стресів", – додають у Рівненському зоопарку.
Нагадаємо, в екопарку "Ясногородка" на Київщині просять про допомогу. Керівництво звернулось до відвідувачів з проханням придбати вхідні квитки на майбутнє, аби отримати кошти для тварин зараз.
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