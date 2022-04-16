Врятованих тварин з Київщини, Харківщини та Дніпра передали у Рівненський зоопарк. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 квітня 2022

До Рівненського зоопарку прибули нові мешканці, яких врятувати з Парку XII Місяців на Київщині, а також – з Дніпра та Харкова. 45 тварин тимчасово житимуть у міському звіринці.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

17 приматів, 20 єнотів-полоскунів і 8 альпак наразі звикають до нових умов проживання та поступово налагоджують харчування.

Керівництво закладу запевняє, що тварини поступово адаптуються.

 Врятовані єноти. Фото Віталія Коваля

"Тварини почуваються добре, звикають до нових умов проживання, харчування, персоналу. Емоційний фон поведінки стає більш стабільним, але процес адаптації триває", – кажуть вони.

 Примати з Дніпра у Рівненському зоопарку. Фото Віталія Коваля

Персонал докладає зусиль, аби потоваришувати з новими мешканцями. 

"Працівники роблять усе можливе, аби завоювати довіру підопічних, забезпечити їм найкращий догляд та створити спокійне середовище після пережитих стресів", – додають у Рівненському зоопарку.

Нагадаємо, в екопарку "Ясногородка" на Київщині просять про допомогу. Керівництво звернулось до відвідувачів з проханням придбати вхідні квитки на майбутнє, аби отримати кошти для тварин зараз. 

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