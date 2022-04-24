Повертаються до життя: як почуваються тварини у київському зоопарку. ФОТО

Київський зоопарк, який поки що не приймає відвідувачів, потроху відходить від війни.
За тваринами продовжують доглядати, повідомляють в Київській міській державній адміністрації.
"Працівники зоопарку зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші) перебувають на місці 24/7, аби тварини були здорові, доглянуті та нагодовані", – кажуть у відомстві.
За часи війни київський зоопарк поповнився "переселенцями". Його працівники врятували 141 тварину: папуг та черепах, про яких не могли подбати господарі.
|Тварини потроху відходять від війни
Днями з Харкова до столичного зоопарку прибула тигриця Даліла.
|Переселенка з Харкова
Є новини і про інших мешканців.
|Байрактарчик підростає
Маленький лемур, якого назвали Барактаром, підріс. Слон Хорас одразу прямує в укриття, коли чує сигнал повітряної тривоги.
|Хорас ніколи не ігнорує сигнали повітряної тривоги. Будьте, як Хорас
Зебри, які 23 дні через вибухи не виходили, вже гуляють просто неба.
|Зебри, які происділи понад 20 днів у приміщенні, нарешті гуляють
|У горили прекрасний апетит
Щоб підтримати зоопарк, можна зробити благодійний внесок або ж купити квитки, скористатися якими можна буде після відкриття.
|У зоопарку підтримують порядок та доглядають за тваринами
|Тварини насолоджуються тишою
|З фламінго також все добре
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