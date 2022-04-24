Повертаються до життя: як почуваються тварини у київському зоопарку. ФОТО

Київський зоопарк, який поки що не приймає відвідувачів, потроху відходить від війни.

За тваринами продовжують доглядати, повідомляють в Київській міській державній адміністрації.

"Працівники зоопарку зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші) перебувають на місці 24/7, аби тварини були здорові, доглянуті та нагодовані", – кажуть у відомстві.

За часи війни київський зоопарк поповнився "переселенцями". Його працівники врятували 141 тварину: папуг та черепах, про яких не могли подбати господарі.

Тварини потроху відходять від війни

Днями з Харкова до столичного зоопарку прибула тигриця Даліла.

Переселенка з Харкова

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Щоб підтримати зоопарк, можна зробити благодійний внесок або ж купити квитки, скористатися якими можна буде після відкриття.

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