Повертаються до життя: як почуваються тварини у київському зоопарку. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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24 квітня 2022

Київський зоопарк, який поки що не приймає відвідувачів, потроху відходить від війни.

За тваринами продовжують доглядати, повідомляють в Київській міській державній адміністрації.

"Працівники зоопарку зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші) перебувають на місці 24/7, аби тварини були здорові, доглянуті та нагодовані", – кажуть у відомстві.

За часи війни київський зоопарк поповнився "переселенцями". Його працівники врятували 141 тварину: папуг та черепах, про яких не могли подбати господарі.

 Тварини потроху відходять від війни

Днями з Харкова до столичного зоопарку прибула тигриця Даліла.

 Переселенка з Харкова

Є новини і про інших мешканців.

 Байрактарчик підростає

Маленький лемур, якого назвали Барактаром, підріс. Слон Хорас одразу прямує в укриття, коли чує сигнал повітряної тривоги.

 Хорас ніколи не ігнорує сигнали повітряної тривоги. Будьте, як Хорас

Зебри, які 23 дні через вибухи не виходили, вже гуляють просто неба.

 Зебри, які происділи понад 20 днів у приміщенні, нарешті гуляють
 У горили прекрасний апетит

Щоб підтримати зоопарк, можна зробити благодійний внесок або ж купити квитки, скористатися якими можна буде після відкриття.

 У зоопарку підтримують порядок та доглядають за тваринами
 Тварини насолоджуються тишою
 З фламінго також все добре

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