П'ять діб під обстрілами по замінованих полях: житель Маріуполя з собакою пішки дійшов до Запоріжжя

Чоловік з Маріуполя з собакою разом здолав відстань пішки до Запоріжжя за 5 днів.
Історію песика та його власника розповіла волонтерка Людмила Швайка.
"На свій страх та ризик, бо, вирушаючи в дорогу, не знали взагалі, яка ситуація в області та і чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками", – розказує жінка.
Вона додає, що шлях цієї пари пролягав через обстріли, негоду, спеку, тому вони кілька разів прощались з життям.
Інша волонтерка, Галина Однорог, звертає увагу на руки чоловіка, який здолав цей довгий шлях. Вони чорні від бруду, холоду та маленьких опіків.
|Руки чоловіка. Фото Галина Однорог
Стан песика зараз стабільний – його нагодували, обробили від паразитів та полікували лапки.
"У неї стерті подушечки лапок, на які боляче дивитися, а її господар не вірить, що дійшов. Що зміг. Що довірився інтуїції. Що вижили. Що в безпеці. Що тут люди, які їх прийняли, як рідних", – ділиться Людмила.
|Відважна жужа. Фото Людмили Швайки
Жужу віднесли в вагон потягу на руках, бо у Запоріжжі, в безпеці вона не змогла зробити жодного кроку від втоми.
|Песик на відпочинку. Фото Людмили Швайки
Чоловік та його вірний друг вже поїхали до родичів, які на них дуже чекають.
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