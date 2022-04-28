П'ять діб під обстрілами по замінованих полях: житель Маріуполя з собакою пішки дійшов до Запоріжжя

Чоловік з Маріуполя з собакою разом здолав відстань пішки до Запоріжжя за 5 днів.

Історію песика та його власника розповіла волонтерка Людмила Швайка.

"На свій страх та ризик, бо, вирушаючи в дорогу, не знали взагалі, яка ситуація в області та і чи зможуть таку відстань подолати ногами та лапками", – розказує жінка.

Вона додає, що шлях цієї пари пролягав через обстріли, негоду, спеку, тому вони кілька разів прощались з життям.

Інша волонтерка, Галина Однорог, звертає увагу на руки чоловіка, який здолав цей довгий шлях. Вони чорні від бруду, холоду та маленьких опіків.

Руки чоловіка. Фото Галина Однорог

Стан песика зараз стабільний – його нагодували, обробили від паразитів та полікували лапки.

"У неї стерті подушечки лапок, на які боляче дивитися, а її господар не вірить, що дійшов. Що зміг. Що довірився інтуїції. Що вижили. Що в безпеці. Що тут люди, які їх прийняли, як рідних", – ділиться Людмила.

Відважна жужа. Фото Людмили Швайки

Жужу віднесли в вагон потягу на руках, бо у Запоріжжі, в безпеці вона не змогла зробити жодного кроку від втоми.

Песик на відпочинку. Фото Людмили Швайки

Чоловік та його вірний друг вже поїхали до родичів, які на них дуже чекають.

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