Чотирилапі поліціянти: як собаки Воїн і Торін допомагають шукати вибухівку. ФОТО

Рівненські поліціянти в умовах війни несуть службу з помічниками – шестирічним Воїном і семирічним Торіном.

Обоє – службові німецькі вівчарки з бойовим досвідом, які допомагають у пошуку боєприпасів.

Історію чотирилапих "правоохоронців" розповіли у Національній поліції України.

"Кінологи зі своїми напарниками, службовими собаками, перевіряють транспортні засоби на блокпостах, обстежують території з метою виявлення вибухівки та небезпечних предметів, а також залучаються до проведення обшуків", – кажуть правоохоронці.

Чотирилапий захисник. Фото: Національна поліція

Інспектори кінологічного центру ГУНП в Рівненській області працюють у відрядженнях разом зі своїми вихованцями.

Їхні чотирилапі захисники Воїн і Торін також не самі: вони несуть службу разом зі своїми "колегами" з інших областей – бельгійськими та німецькими вівчарками.

Поліціянти з "напарниками" перевіряють транспортні засоби

Усі службові собаки – досвідчені професіонали.

Зокрема, Торін у 2017 році вже "служив" у зоні АТО, тому має досвід роботи в умовах війни.

Усі службові собаки – професіонали

У вільний від служби час чотирилапі залюбки бавляться зі своїм тренувальним м’ячиком.

Собаки не забувають і про ігри

"Хоча після напруженого дня подекуди бракує сил для ігор і достатньо обіймів зі своїм кінологом", – розповідають поліціянти.

Інколи їм достатньо обіймів зі своїм кінологом...

Воїн і Торін беруть участь в обшуках та обстеженні територій

Нагадаємо, раніше "Український свідок" ділився історією про 6-річного лабрадора Красавчика, який допомагає українським бійцям на передовій.

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