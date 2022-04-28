Чотирилапі поліціянти: як собаки Воїн і Торін допомагають шукати вибухівку. ФОТО

Рівненські поліціянти в умовах війни несуть службу з помічниками – шестирічним Воїном і семирічним Торіном.
Обоє – службові німецькі вівчарки з бойовим досвідом, які допомагають у пошуку боєприпасів.
Історію чотирилапих "правоохоронців" розповіли у Національній поліції України.
"Кінологи зі своїми напарниками, службовими собаками, перевіряють транспортні засоби на блокпостах, обстежують території з метою виявлення вибухівки та небезпечних предметів, а також залучаються до проведення обшуків", – кажуть правоохоронці.
|Чотирилапий захисник. Фото: Національна поліція
Інспектори кінологічного центру ГУНП в Рівненській області працюють у відрядженнях разом зі своїми вихованцями.
Їхні чотирилапі захисники Воїн і Торін також не самі: вони несуть службу разом зі своїми "колегами" з інших областей – бельгійськими та німецькими вівчарками.
|Поліціянти з "напарниками" перевіряють транспортні засоби
Усі службові собаки – досвідчені професіонали.
Зокрема, Торін у 2017 році вже "служив" у зоні АТО, тому має досвід роботи в умовах війни.
|Усі службові собаки – професіонали
У вільний від служби час чотирилапі залюбки бавляться зі своїм тренувальним м’ячиком.
|Собаки не забувають і про ігри
"Хоча після напруженого дня подекуди бракує сил для ігор і достатньо обіймів зі своїм кінологом", – розповідають поліціянти.
|Інколи їм достатньо обіймів зі своїм кінологом...
|Воїн і Торін беруть участь в обшуках та обстеженні територій
Нагадаємо, раніше "Український свідок" ділився історією про 6-річного лабрадора Красавчика, який допомагає українським бійцям на передовій.
Вас також може зацікавити:
Художники намалювали героїчного пса Патрона, який допомагає шукати міни. ФОТО
У Бучі патрульний врятував перелякану хаскі і назвав її на честь міста
Як поліцейські собаки втішають дітей у Києві під час війни. ФОТО
"Його називають великим котом": як лабрадор Красавчик допомагає бійцям на передовій
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.