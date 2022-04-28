Бойові дельфіни: російські війська тримають навчених тварин на базі в Чорному морі

Росія перекинула загони дресированих дельфінів до військової бази у тимчасово окупованому Криму за кілька тижнів до початку війни.
Ймовірно, їх відправили для захисту флоту у Севастопольській бухті від підводного нападу.
Про це пише видання The Guardian з посиланням на огляд Військово-морського інституту США.
Американська спецструктура проаналізувала супутникові знімки морських військових баз у Севастополі. На них фахівці помітили два загони дельфінів. Спеціалісти Військово-морського інституту США припускають, що багато російських кораблів, які стоять там на якорі поза зоною дії ракет, потенційно вразливі до підводних атак.
|Ілюстративне фото TJ Fitzsimmons / Unsplash
Росія має історію навчання дельфінів для військових цілей, зокрема у Сирії та Тартусі. Вони використовували водних ссавців для вилучення об’єктів або стримування ворожих водолазів.
Історія використання дельфінів у військових цілях сягає часів холодної війни.
Україна теж тренувала морських ссавців за радянською програмою, але цю ініціативу закинули у 1990-тих роках.
Севастопольську програму відродили у 2012 році ВМС України, але ссавці потрапили в руки Росії після вторгнення в Крим у 2014 році.
Згодом Москва заявила, що докупить ще бойових дельфінів для навчання та захисту військових баз.
Вас також може зацікавити:
Вивезли 80% тварин, загинули 5 працівників: як рятують екопарк Фельдмана
Повертаються до життя: як почуваються тварини у київському зоопарку. ФОТО
Врятованих тварин з Київщини, Харківщини та Дніпра передали у Рівненський зоопарк. ВІДЕО
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.