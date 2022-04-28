Бойові дельфіни: російські війська тримають навчених тварин на базі в Чорному морі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 квітня 2022

Росія перекинула загони дресированих дельфінів до військової бази у тимчасово окупованому Криму за кілька тижнів до початку війни.

Ймовірно, їх відправили для захисту флоту у Севастопольській бухті від підводного нападу. 

Про це пише видання The Guardian з посиланням на огляд Військово-морського інституту США.

Американська спецструктура проаналізувала супутникові знімки морських військових баз у Севастополі. На них фахівці помітили два загони дельфінів. Спеціалісти Військово-морського інституту США припускають, що багато російських кораблів, які стоять там на якорі поза зоною дії ракет, потенційно вразливі до підводних атак.

  Ілюстративне фото TJ Fitzsimmons / Unsplash

Росія має історію навчання дельфінів для військових цілей, зокрема у Сирії та Тартусі. Вони використовували водних ссавців для вилучення об’єктів або стримування ворожих водолазів.

Історія використання дельфінів у військових цілях сягає часів холодної війни. 

Україна теж тренувала морських ссавців за радянською програмою, але цю ініціативу закинули у 1990-тих роках. 

Севастопольську програму відродили у 2012 році ВМС України, але ссавці потрапили в руки Росії після вторгнення в Крим у 2014 році. 

Згодом Москва заявила, що докупить ще бойових дельфінів для навчання та захисту військових баз.

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