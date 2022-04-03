Російські окупанти закатували та вбили українського рекордсмена Сергія Проневича

Яна Осадча журналіст
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3 квітня 2022

Російські окупанти закатували та вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича.

Тіло хлопця знайшли в селі Боромля на Сумщині після його звільнення українськими військовими, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

 "Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення.

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Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", написала вона.

Марафонець поставив рекорд у 2019 році.

 

Він у повній військовій амуніції пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

"Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом…", каже Лана Вєтрова.

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