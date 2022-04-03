Російські окупанти закатували та вбили українського рекордсмена Сергія Проневича

Яна Осадча журналіст
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3 квітня 2022

Російські окупанти закатували та вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича.

Тіло хлопця знайшли в селі Боромля на Сумщині після його звільнення українськими військовими, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

 "Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення.

Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", написала вона.

Марафонець поставив рекорд у 2019 році.

 

Він у повній військовій амуніції пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

"Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом…", каже Лана Вєтрова.

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