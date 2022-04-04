“Мені нудно сидіти в Гаазі, тому я в Києві”: представник Червоного Хреста про свідчення проти РФ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
42879
4 квітня 2022

Міжнародний комітет Червоного Хреста звільнено від обов’язкових свідчень в Гаазі, тому, ймовірно, організація брати участі у суді проти Росії не буде. 

"Я не хочу сидіти в Гаазі, мені нудно сидіти в Гаазі, я сиджу в Києві та намагаюся чим можу допомогти людям тут. Це моя мета та пріоритет," – зазначив представник організації Герардо Понтрандольфі в інтерв'ю для "УП.Життя".

Він додав, що інші речі не менш важливі, але пріоритетом для організації є мирне населення, яке потребує допомоги.

"Не те, щоб інші речі були неважливими, але зараз помирають люди. Люди не в змозі їсти. Люди не мають що пити. Ось це має бути у центрі уваги всіх зараз," – обґрунтував своє рішення Герардо.

 Kevin Paes / Unsplash

Представник Червоного Хреста додав, що юридично члени МКЧХ звільнені від надання свідчень в Гаазі. Причиною тому є сам принцип роботи, оскільки під час війни вони допомагають на основі Женевської конвенції з обох сторін.

Нагадаємо, що представник Червоного Хреста також розказав про труднощі відкриття офісу в Ростові. 

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців

Вас також може зацікавити:

Червоний Хрест не має доступу до українських військових, які потрапили у полон окупантів

Жодного примирення через культуру: в Мінкульті закликали до чіткої позиції щодо агресора

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 5827
Суспільство

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Яна Осадча
 10425
КУЛЬТУРА

Ти наче вмираєш і знову народжуєшся: як художниця Анжела Кущик малює війну в Україні

Олена Барсукова
 41360
Суспільство

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців

Катерина Хорощак

Головне на сайті


Суспільство

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Яна Осадча
"Місто мучеників". Папа Римський засудив звірства окупантів у Бучі
У Ворзелі окупанти підвісили курей на мотузках – зоозахисники
Росія нищить культурні пам'ятки України: з'явилася інтерактивна мапа втрат
Російські окупанти вбили 167 українських дітей, десятки – вивезли до РФ
4-річного Сашка, який загубився при евакуації з Київщини, знайшли мертвим
КУЛЬТУРА

Ти наче вмираєш і знову народжуєшся: як художниця Анжела Кущик малює війну в Україні

Олена Барсукова
Суспільство

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців

Катерина Хорощак