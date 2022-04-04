“Мені нудно сидіти в Гаазі, тому я в Києві”: представник Червоного Хреста про свідчення проти РФ

Міжнародний комітет Червоного Хреста звільнено від обов’язкових свідчень в Гаазі, тому, ймовірно, організація брати участі у суді проти Росії не буде.

"Я не хочу сидіти в Гаазі, мені нудно сидіти в Гаазі, я сиджу в Києві та намагаюся чим можу допомогти людям тут. Це моя мета та пріоритет," – зазначив представник організації Герардо Понтрандольфі в інтерв'ю для "УП.Життя".

Він додав, що інші речі не менш важливі, але пріоритетом для організації є мирне населення, яке потребує допомоги.

"Не те, щоб інші речі були неважливими, але зараз помирають люди. Люди не в змозі їсти. Люди не мають що пити. Ось це має бути у центрі уваги всіх зараз," – обґрунтував своє рішення Герардо.

Kevin Paes / Unsplash

Представник Червоного Хреста додав, що юридично члени МКЧХ звільнені від надання свідчень в Гаазі. Причиною тому є сам принцип роботи, оскільки під час війни вони допомагають на основі Женевської конвенції з обох сторін.

Нагадаємо, що представник Червоного Хреста також розказав про труднощі відкриття офісу в Ростові.

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців

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