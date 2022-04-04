Жодного примирення через культуру: в Мінкульті закликали до чіткої позиції щодо агресора

До моменту виведення військ окупанта за території України варто припинити усі культурні діалоги з росіянами.

Дотримуватися цієї позиції закликали у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Важливо припинити усі форми співробітництва з:

Реклама:

російськими інституціями сфери культури та медіа;

представниками російської федерації за кордоном, які відверто виступають на підтримку війни;

з тими, хто не вважає за потрібне висловити чітку позицію, замовчуючи війну в Україні;

діячами культури, які перетинали кордони тимчасово окупованих Луганської, Донецької областей та Крим.

Pien Muller / Unsplash

"Під час війни неможливе жодне російсько-українське примирення через культуру. За жодних обставин. Будь-які тези про "братні народи" і спільну культуру є лише маніпулятивними," – підкреслили у Мінкульті.



У відомстві наголошують, що такі висловлювання принижують субʼєктність українського народу та його власну культурну спадщину.

"Кремль використовує культуру як пропагандистське знаряддя за прикладом фашистів.

Намагання зараз, під час активних бойових дій на нашій території, давати слово на одних майданчиках представникам агресора та України – є спробою нівелювати жахіття війни, легітимізуючи російські пропагандистські наративи щодо України", – додають у відомстві.

Тому всі проєкти під гаслами "ми за мир" з росіянами, які не розділяють демократичних цінностей, варто ігнорувати.

У Мінкульті зазначили, що боротьба українського народу триває значно довше. Тому не варто зміщувати фокус лише до злочинів, які Росія чинить зараз.

Реклама:

"Ми не закликаємо до ізолювання тих представників російської культурної спільноти, які поділяють демократичні цінності, виступають із публічним засудженням війни в Україні, називаючи речі своїми іменами та зазначають, що політична відповідальність за агресію в Україні лежить на російській федерації, адже Україна толерантна європейська держава, яка базується на демократичних цінностях", – кажуть у міністерстві.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.