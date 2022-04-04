"Я не впевнений, що це колись станеться": представник Червоного Хреста про відкриття офісу в Ростові

Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не отримав відповіді від російської сторони стосовно відкриття офісу в Ростові.

На реакцію РФ чекають вже кілька тижнів, розповів представник організації Герардо Понтрандольфі в інтерв'ю для "УП.Життя".

На питання, чи є в Червоного Хреста орієнтовна дата, коли буде створено офіс у Ростові, Герардо відповів:

"Я не маю дати, на жаль. І я не впевнений, що це колись станеться. Я не знаю".

Представник Червоного Хреста наголосив, що офіс хочуть відкрити для того, щоб мати можливість спілкуватися з українцями, які перебувають в Росії.

Sophia Sideri / Unsplash

"Я хочу мати там офіс, як я вже говорив раніше, щоб мати можливість спілкуватися з людьми, які там. Знати, як у них справи, знати, чи потрібна їм медична допомога, знати, чи вони там з власної волі", – додав Герардо.

Він також відкинув звинувачення, що офіс у Ростові має нібито має спростити депортацію українців вглиб Росії.

"Жодної фільтрації чи депортації ми робити не збираємося.

Ми не маємо офісу в Ростові. І причина, через яку ми хочемо його відкрити – бажання чути людей. Я втомився слухати політиків. Я хочу поговорити з людьми, які страждають," – розказав Герардо Понтрандольфі.

Він також додав, що завдяки офісу міжнародна організація могла б поїхати та дізнатися віч-на-віч про бажання українців повернутися додому.

Але це рішення все одно б ухвалювали демократичним шляхом.

Нагадаємо, напередодні голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький закликав Червоний Хрест не легітимізувати "гуманітарні коридори" на території Російської Федерації та не відкривати офіс у Ростові-на-Дону.

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