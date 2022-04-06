Як оцінюватимуть учнів, які пропустили заняття або навчалися за кордоном

Яна Осадча журналіст
29737
6 квітня 2022

Через війну українські школярі можуть пропускати заняття або навчатися за кордоном.

Як оцінити їхні знання та визначити клас, в якому дитини продовжуватиме навчання, пояснили у Державній службі якості освіти України.

Зарахування учня, який не має документів (або копій) про рівень здобутої освіти, здійснюється після оцінювання результатів навчання за певний клас.

Реклама:

Для проведення оцінювання знань діє такий алгоритм:

  • батьки подають заяву;
  • наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також розклад проведення оцінювання та перелік завдань;
  • проводиться оцінювання, за результатами якого визначається клас, в якому дитина буде продовжувати здобувати освіту.
 Фото НУШ

Як пояснили у Державній службі якості освіти України, навчальні досягнення учнів із числа внутрішньо переміщених осіб треба облікувати в окремих журналах.

Після завершення навчання їм може видаватися довідка, яка містить інформацію про результати навчання (оцінювання) з кожного предмету з описом навчального матеріалу, яким оволодів учень.

Для учнів, які перебувають за кордоном, може організовуватися навчання за дистанційною формою або екстернат.

Нагадаємо, в Україні на час війни спростять систему оцінювання у школах, зокрема вчителям не радять проводити контрольні.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Не піддавайтесь тиску: освітян просять не йти у "вимушені" відпустки

Коли відбудеться спрощене ЗНО: у комітеті ВР назвали орієнтовний період

Чому абітурієнти складатимуть 3 предмети на ЗНО-2022? Пояснює Шкарлет

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1276
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2460
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3176
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат