Як оцінюватимуть учнів, які пропустили заняття або навчалися за кордоном

Через війну українські школярі можуть пропускати заняття або навчатися за кордоном.

Як оцінити їхні знання та визначити клас, в якому дитини продовжуватиме навчання, пояснили у Державній службі якості освіти України.

Зарахування учня, який не має документів (або копій) про рівень здобутої освіти, здійснюється після оцінювання результатів навчання за певний клас.

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Для проведення оцінювання знань діє такий алгоритм:

батьки подають заяву;

наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також розклад проведення оцінювання та перелік завдань;

проводиться оцінювання, за результатами якого визначається клас, в якому дитина буде продовжувати здобувати освіту.

Фото НУШ

Як пояснили у Державній службі якості освіти України, навчальні досягнення учнів із числа внутрішньо переміщених осіб треба облікувати в окремих журналах.

Після завершення навчання їм може видаватися довідка, яка містить інформацію про результати навчання (оцінювання) з кожного предмету з описом навчального матеріалу, яким оволодів учень.

Для учнів, які перебувають за кордоном, може організовуватися навчання за дистанційною формою або екстернат.

Нагадаємо, в Україні на час війни спростять систему оцінювання у школах, зокрема вчителям не радять проводити контрольні.

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