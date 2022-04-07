Відцифровують наслідки війни в Україні: на Google Maps з'являться панорамні знімки руйнацій

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 квітня 2022

Наслідки російського вторгнення в Україну можна буде побачити на Google Maps. Перші панорамні знімки зруйнованих міст та селищ оприлюднять вже наступного тижня.  

Старт роботи над проєктом показали у Міністерстві внутрішніх справ.

Зараз правоохоронці спільно з експертами міжнародної компанії Google фіксують руйнування в українських містах та селах. 

"Цей проєкт стартував зі звільненого міста Ірпінь", – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко. 

Паралельно з тим працює кілька команд в інших населених пунктах.

"Ми максимально хочемо охопити всі міста, що зазнали найбільших руйнувань, які безумовно потрібно зафіксувати. 

Ця інформація буде розміщена на Картах Google та буде доступна для широкого загалу. Увесь світ має бачити, як наші міста виглядали раніше і що з ними скоїв агресор", – зазначив заступник міністра.

У МВС зазначають, що новий проєкт буде у загальному доступі. Тож мешканці, які виїхали, зможуть дистанційно оцінити місцевість та стан своєї нерухомості. 

У Google обіцяють також створити окремий сервіс для правоохоронців та рятувальників. Він працюватиме як інформаційно-довідковий ресурс для координації своїх дій та додаткової фіксації стану речей в регіоні.

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