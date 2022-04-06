Україна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду екології

Україна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду, нанесену довкіллю.

Наразі розробляється механізм для фіксації шкоди та підрахунку збитків, заподіяних росіянами, розповів виконуючий обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець 6 квітня в ефірі телемарафону.

"У світовій практиці майже немає прикладів отримання збитків за шкоду довколишньому середовищу в результаті воєнних дій

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Ми напрацьовуємо механізми в межах загального кейсу Кабміну, щоб стати першою країною, яке отримає відшкодування збитків", – сказав він.

Руслан Стрілець

За попередніми підрахунками, Росія вже завдала екологічній системі Україні збитків на сотні мільйонів гривень.

"Це шкода атмосферному повітрю, ґрунтам, об’єктам природно-заповідного фонду, флорі-фауні.

Зокрема, мало хто задумується над тим, що розбита ворожа техніка це – металобрухт, який незаконно переткнув кордон", – говорить Руслан Стрілець.

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