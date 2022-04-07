У Чехії випустили колекційну банкноту на підтримку України. ФОТО

У Чехії компанія České dukáty випустила колекційну банкноту Sláva Ukraině на підтримку України.

На новій купюрі зображено монумент Берегині, Софійський собор, державний прапор і герб України.

Усі гроші від її продажу пожертвують на оборону та медицину України, йдеться на сайті компанії.

Реклама:

"Підтримка, яку Україна отримує від чеських громадян, компаній та установ, є надзвичайною. České ducáty вирішили допомогти у тому, що вміють найкраще.

Емітент дукатів та пам’ятних гравюр у формі банкнот створив "картку пам’яті" з українськими мотивами", – пишуть České dukáty.

Дизайн у символічному синьо-жовтому кольорі розробила художниця Єва Гашкова.

На лицьовому боці банкноти вона зобразила монумент Берегині з Майдану Незалежності, а на зворотній стороні – Софію Київську, найстаріший храм столиці.

Колекційну купюру можна придбати за 1500 крон (близько 2 тисяч грн) на сайті 2022ukrajina.cz.

Реклама:

Загалом Державна друкарня цінних паперів випустила колекційні купюри тиражем у 20 тисяч штук.

Усі кошти від продажу передадуть організації Post Bellum на допомогу українцям в галузі оборони та медицини.

Нагадаємо, раніше польський поштовий оператор Poczta Polska випустив марки й конверти на підтримку України.

На них також була зображена Берегиня з Майдану Незалежності.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.