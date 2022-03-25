Польська пошта випустила марки й конверти на підтримку України. ФОТО

Польський національний поштовий оператор Poczta Polska випустив нові марки та конверти на підтримку України.

На поштовій марці зображено рукостискання поляків та українців, а на конверті – Україна, Державний прапор та Берегиня з Монументу Незалежності.

Також на них написано "Ми з вами" українською та польської мовами.

Про це повідомляє "Укрпошта" у Facebook.

"Серце розривається від радощів, коли ми бачимо, як пошти з усього світу підтримують Україну.

Зокрема через філателістичне мистецтво", – пише відомство.

Фото: Укрпошта

Новий конверт і поштова марка мають увійти в обіг уже сьогодні, 25 березня.

Тобто сотні тисяч листів відтепер прикрашатиме українська символіка.

"Вчора марку на підтримку України випустила Естонія, сьогодні Польща.

З такими темпами скоро нашим прапором замайорить не один такий поштовий випуск!

Дякуємо партнерам за їхню підтримку. Ми це бачимо й відчуваємо", – кажуть в "Укрпошті".

Нагадаємо, раніше естонський національний поштовий оператор Omniva також випустив марку на підтримку України, яка вийшла у продаж 24 березня.

На естонській марці зображений голуб на тлі українського прапора з написом "Слава Україні!".

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