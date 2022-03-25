Польська пошта випустила марки й конверти на підтримку України. ФОТО

Польський національний поштовий оператор Poczta Polska випустив нові марки та конверти на підтримку України.
На поштовій марці зображено рукостискання поляків та українців, а на конверті – Україна, Державний прапор та Берегиня з Монументу Незалежності.
Також на них написано "Ми з вами" українською та польської мовами.
Про це повідомляє "Укрпошта" у Facebook.
"Серце розривається від радощів, коли ми бачимо, як пошти з усього світу підтримують Україну.
Зокрема через філателістичне мистецтво", – пише відомство.
|Фото: Укрпошта
Новий конверт і поштова марка мають увійти в обіг уже сьогодні, 25 березня.
Тобто сотні тисяч листів відтепер прикрашатиме українська символіка.
"Вчора марку на підтримку України випустила Естонія, сьогодні Польща.
З такими темпами скоро нашим прапором замайорить не один такий поштовий випуск!
Дякуємо партнерам за їхню підтримку. Ми це бачимо й відчуваємо", – кажуть в "Укрпошті".
Нагадаємо, раніше естонський національний поштовий оператор Omniva також випустив марку на підтримку України, яка вийшла у продаж 24 березня.
На естонській марці зображений голуб на тлі українського прапора з написом "Слава Україні!".
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