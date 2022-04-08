Мешканцям Одещини роз'яснили правила вигулу собак під час комендантської години

В Одесі та Одеській області громадяни, які вигулюють тварин під час затяжної комендантської години, повинні мати при собі паспорт.

Відповідну вимогу озвучили в Одеській обласній військовій адміністрації.

На території Одеси та Одеської області вводять "затяжну" комендантську годину, тривалістю у півтора дні – з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня – у зв’язку з загрозою нанесення ворожих ракетних ударів.

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"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх.

KostyaKlimenko/Depositphotos

Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", – підкреслив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Жителів області наполегливо просять носити з собою паспорт або id-картку навіть під час вигулу собак.

Також в обласній військовій адміністрації закликають гуляти з тваринами поблизу будинку, не віддаляючись, а час прогулянки скоротити до мінімуму.

Якщо на вулиці вас зупинять представники територіальної оборони, Національної гвардії, Збройних Сил України або Національної поліції, в ОВА просять чемно пояснити правоохоронцям, що ви гуляєте з собакою і робите це швидко.

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