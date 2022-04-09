У додатку "Київ цифровий" можна повідомити про руйнації через війну. Інструкція

У міському застосунку "Київ цифровий" з'явилась нова опція. Тепер через додаток можна повідомити про руйнації від війни.

Цю інформацію збирають у рамках проєкту "Росія заплатить". Його створили Аналітичний центр при Київській школі економіки (KSE) спільно з Офісом президента та Міністерством економіки.

Основною метою є формування повного переліку об'єктів, які зазнали руйнувань під час війни Росії проти України.

Реклама:

Наразі вже є дані про зруйновані багатоповерхівки, школи, лікарні, аеропорти, мости та інші інфраструктурні й адміністративні об’єкти.

Інфографіка "Київ Цифровий"

Як подати свідчення в "Київ Цифровий"?

Виберіть опцію "Свідчення громадян", а там – "Свідчення про руйнування";

натисніть "Надати свідчення";

заповніть поля форми, щоб повідомити детальну інформацію про місце та наслідки руйнувань, а також надайте контактні дані свідків.

"Для позовів у міжнародні суди важливо зібрати дані про зруйновані багатоповерхівки, школи, лікарні, аеропорти, мости та інші інфраструктурні й адміністративні об’єкти.

Проте у застосунку можна також надати свідчення про особисті матеріальні втрати внаслідок російської агресії", – зазначається у повідомленні.

Надати свідчення про руйнування у столиці можуть не лише кияни, а усі українці. Інформацію будуть ретельно перевіряти на достовірність.

MarkuzaAnna / Depositphotos

Натомість у додатку гарантують повну конфіденційність та не передаватимуть інформацію третім особам.

Реклама:

"Публічною під час війни буде лише узагальнена статистика. Дізнатися статистику руйнувань в Україні можна на офіційному сайті проєкту "Росія заплатить", – зазначають у керівництві.

Станом 1 квітня загальна сума збитків сягнула понад 68,2 млрд доларів або майже 2 трлн гривень.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.