У додатку "Київ цифровий" можна повідомити про руйнації через війну. Інструкція

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 квітня 2022

У міському застосунку "Київ цифровий" з'явилась нова опція. Тепер через додаток можна повідомити про руйнації від війни.

Цю інформацію збирають у рамках проєкту "Росія заплатить". Його створили Аналітичний центр при Київській школі економіки (KSE) спільно з Офісом президента та Міністерством економіки.

Основною метою є формування повного переліку об'єктів, які зазнали руйнувань під час війни Росії проти України. 

Наразі вже є дані про зруйновані багатоповерхівки, школи, лікарні, аеропорти, мости та інші інфраструктурні й адміністративні об’єкти.

 Інфографіка "Київ Цифровий"

Як подати свідчення в "Київ Цифровий"?

  • Виберіть опцію  "Свідчення громадян", а там – "Свідчення про руйнування";
  • натисніть "Надати свідчення";
  • заповніть поля форми, щоб повідомити детальну інформацію про місце та наслідки руйнувань, а також надайте контактні дані свідків.

"Для позовів у міжнародні суди важливо зібрати дані про зруйновані багатоповерхівки, школи, лікарні, аеропорти, мости та інші інфраструктурні й адміністративні об’єкти. 

Проте у застосунку можна також надати свідчення про особисті матеріальні втрати внаслідок російської агресії", – зазначається у повідомленні.

Надати свідчення про руйнування у столиці  можуть не лише кияни, а усі українці. Інформацію будуть ретельно перевіряти на достовірність.

MarkuzaAnna / Depositphotos

Натомість у додатку гарантують повну конфіденційність та не передаватимуть інформацію третім особам.

"Публічною під час війни буде лише узагальнена статистика. Дізнатися статистику руйнувань в Україні можна на офіційному сайті проєкту "Росія заплатить", – зазначають у керівництві.

Станом 1 квітня загальна сума збитків сягнула понад 68,2 млрд доларів або майже 2 трлн гривень.

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