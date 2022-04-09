У додатку "Київ цифровий" можна повідомити про руйнації через війну. Інструкція

У міському застосунку "Київ цифровий" з'явилась нова опція. Тепер через додаток можна повідомити про руйнації від війни.
Цю інформацію збирають у рамках проєкту "Росія заплатить". Його створили Аналітичний центр при Київській школі економіки (KSE) спільно з Офісом президента та Міністерством економіки.
Основною метою є формування повного переліку об'єктів, які зазнали руйнувань під час війни Росії проти України.
Наразі вже є дані про зруйновані багатоповерхівки, школи, лікарні, аеропорти, мости та інші інфраструктурні й адміністративні об’єкти.
|Інфографіка "Київ Цифровий"
Як подати свідчення в "Київ Цифровий"?
- Виберіть опцію "Свідчення громадян", а там – "Свідчення про руйнування";
- натисніть "Надати свідчення";
- заповніть поля форми, щоб повідомити детальну інформацію про місце та наслідки руйнувань, а також надайте контактні дані свідків.
"Для позовів у міжнародні суди важливо зібрати дані про зруйновані багатоповерхівки, школи, лікарні, аеропорти, мости та інші інфраструктурні й адміністративні об’єкти.
Проте у застосунку можна також надати свідчення про особисті матеріальні втрати внаслідок російської агресії", – зазначається у повідомленні.
Надати свідчення про руйнування у столиці можуть не лише кияни, а усі українці. Інформацію будуть ретельно перевіряти на достовірність.
|MarkuzaAnna / Depositphotos
Натомість у додатку гарантують повну конфіденційність та не передаватимуть інформацію третім особам.
"Публічною під час війни буде лише узагальнена статистика. Дізнатися статистику руйнувань в Україні можна на офіційному сайті проєкту "Росія заплатить", – зазначають у керівництві.
Станом 1 квітня загальна сума збитків сягнула понад 68,2 млрд доларів або майже 2 трлн гривень.
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