На кухонній шафі, яка вціліла після обстрілів в Бородянці, впізнали керамічного півника з Василькова

Яна Осадча журналіст
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9 квітня 2022

Кухонна шафа, яка вціліла після знищення будинку у Бородянці на Київщині, вже стала символом витримки українців під час війни.

На фото Єлізавети Серватинської, окрім тарілок, які залишилися непошкодженими, люди помітили ще одну цікаву деталь: маленького декоративного півника. Він також встояв на шафі.

"Головний герой тут – півник, який стоїть зверху на шафі, ліворуч. Бачите?"пише депутатка Київської міської ради Вікторія Бурдукова.

Впізнали і автора керамічного півника. Його зробив Прокоп Бидасюк з Василькова.

 Фото Єлізавети Серватинської
 Фото Оксани Данченко

Майстер художньої кераміки Прокіп Якович Бідасюк народився у 1895 році. Був майстром васильківського майолікового заводу.

Робив вази, декор, блюда, тарілки, іграшки, тощо.

Його роботи зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

"Наша васильківська майоліка, крихкий твір скульптора Прокопа Бідасюка вистояв - уцілів та вистояв, і ми зможемо!", пише журналістка Оксана Данченко.

Васильківська майоліка культурний пласт з нашого недалекого минулого, про який широкому загалу майже нічого не відомо.

Зі славнозвісною шафою, яка вціліла разом з посудом та півником, українці роблять колажи та арти.

 Автор: Mykhalskyi
 Картинка Вікторії Бурдукової
 Арт Олександра Грехова
 Фото з відкритих джерел 

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