На кухонній шафі, яка вціліла після обстрілів в Бородянці, впізнали керамічного півника з Василькова

Кухонна шафа, яка вціліла після знищення будинку у Бородянці на Київщині, вже стала символом витримки українців під час війни.
На фото Єлізавети Серватинської, окрім тарілок, які залишилися непошкодженими, люди помітили ще одну цікаву деталь: маленького декоративного півника. Він також встояв на шафі.
"Головний герой тут – півник, який стоїть зверху на шафі, ліворуч. Бачите?" – пише депутатка Київської міської ради Вікторія Бурдукова.
Впізнали і автора керамічного півника. Його зробив Прокоп Бидасюк з Василькова.
|Фото Єлізавети Серватинської
|Фото Оксани Данченко
Майстер художньої кераміки Прокіп Якович Бідасюк народився у 1895 році. Був майстром васильківського майолікового заводу.
Робив вази, декор, блюда, тарілки, іграшки, тощо.
Його роботи зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.
"Наша васильківська майоліка, крихкий твір скульптора Прокопа Бідасюка вистояв - уцілів та вистояв, і ми зможемо!", – пише журналістка Оксана Данченко.
Васильківська майоліка – культурний пласт з нашого недалекого минулого, про який широкому загалу майже нічого не відомо.
Зі славнозвісною шафою, яка вціліла разом з посудом та півником, українці роблять колажи та арти.
|Автор: Mykhalskyi
|Картинка Вікторії Бурдукової
|Арт Олександра Грехова
|Фото з відкритих джерел
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