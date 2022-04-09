На кухонній шафі, яка вціліла після обстрілів в Бородянці, впізнали керамічного півника з Василькова

Кухонна шафа, яка вціліла після знищення будинку у Бородянці на Київщині, вже стала символом витримки українців під час війни.

На фото Єлізавети Серватинської, окрім тарілок, які залишилися непошкодженими, люди помітили ще одну цікаву деталь: маленького декоративного півника. Він також встояв на шафі.

"Головний герой тут – півник, який стоїть зверху на шафі, ліворуч. Бачите?" – пише депутатка Київської міської ради Вікторія Бурдукова.

Впізнали і автора керамічного півника. Його зробив Прокоп Бидасюк з Василькова.

Фото Єлізавети Серватинської

Фото Оксани Данченко

Майстер художньої кераміки Прокіп Якович Бідасюк народився у 1895 році. Був майстром васильківського майолікового заводу.

Робив вази, декор, блюда, тарілки, іграшки, тощо.

Його роботи зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

"Наша васильківська майоліка, крихкий твір скульптора Прокопа Бідасюка вистояв - уцілів та вистояв, і ми зможемо!", – пише журналістка Оксана Данченко.

Васильківська майоліка – культурний пласт з нашого недалекого минулого, про який широкому загалу майже нічого не відомо.



Зі славнозвісною шафою, яка вціліла разом з посудом та півником, українці роблять колажи та арти.

Автор: Mykhalskyi

Картинка Вікторії Бурдукової

Арт Олександра Грехова

Фото з відкритих джерел

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