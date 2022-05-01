В Косово для українок створили навчальний курс з розмінування територій

У Косово для українок створили табір, де навчають розмінуванню територій. Їхні навички будуть вкрай необхідні після завершення війни.

Про особливу програму повідомляє Euronews.

Практичний курс триватиме 18 днів на полігоні в західному місті Пежа. Зараз там навчаються 6 українських жінок.

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Оскільки українським чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі країни, жінки вирішили допомогти таким чином. Вони розуміють усі ризики, які пов'язані з розмінуванням.

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Інструктор Артур Тігані адаптував навчальну програму відповідно до ситуації в Україні.

Він зазначив, що радий поділитися досвідом, бо добре пам'ятає про труднощі, з якими зіштовхнулась його батьківщина після завершення війни.

Після збройного конфлікту 1998-1999 років у Косово лишилися тисячі нерозірваних мін, які треба було знайти та знищити.

Інструктор каже, що наразі неможливо оцінити, наскільки Україна засмічена мінами та нерозірваними боєприпасами. Проте наслідки інших конфліктів свідчать, що проблема буде величезною.

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