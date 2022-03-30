Міни під ногами: у ДСНС показали 9 видів бомб, які розкидали окупанти в Україні

Російські військові розкидають вибухонебезпечні предмети на території України.

Ці міни та бомби можуть бути різної форми, з відмінними пусковими механізмами та силою ураження.

У Державній службі надзвичайних ситуацій охарактеризували 9 видів небезпечних боєприпасів, яких варто остерігатися.

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ПФМ-1 та ПФС-1С

Це фугасна протипіхотна міна, яка призначена для ураження живої сили противника від вибуху.

Вона має пластмасовий корпус та маленькі габарити – до 11 см між "крилами".

Схожа на метелика, зазвичай зеленого та коричневого кольорів. Спрацьовує від натискання вагою понад 5 кг.

Інфографіка ДСНС

ТМ-62М



Теж фугасна міна, проте більша та потужніша.

Це протитанковий боєприпас з металевим корпусом, який зазвичай встановлюють у ґрунти або на поверхні землі.

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Може спрацювати від натискання вагою понад 120 кг.

Інфографіка ДСНС

ПОМ-2

Осколкова протипіхотна міна кругового ураження.

Вона має металевий корпус та 4 датчики-розтяжки.

Спрацьовує від натискання 3,5 кг.

Інфографіка ДСНС

03М-72

Дуже схожа на попередню за характеристиками. Теж є осколковою протипіхотною міною кругового ураження з металевим корпусом та датчиками-розтяжками.

Інфографіка ДСНС

ПМН-2

Фугасна протипіхотна міна настикної дії. Має 12 см в діаметрі, спрацьовує від натискання вагою 5 кг.

Корпус цієї міни – зелений або коричневий пластик з датчиком у вигляді хреста. Встановлюють у грунт або на поверхню.

Інфографіка ДСНС

МОН-50

Осколкова протипіхотна міна направленої дії.

Вона має пластмасовий корпус та датчики у виді розтяжки. Спрацьовує від 3,5 кг.

Інфографіка ДСНС

ПТМ-3

Кумулятивно-фугасна протитанкова міна.

Має металевий корпус а електромагнітний датчик цілі. Радіус спрацювання не менше 3 метрів.

Інфографіка ДСНС

Важливо! Якщо ви знайшли підозрілий предмет, треба негайно повідомити за телефоном 101 та 102, а також проінформувати представників влади або Збройних Сил України.

У Держспецзв'язку наголошують, що не можна у жодному випадку торкатися підозрілих предметів. Також варто попередити про небезпеку інших людей.

Відійдіть від нього якомога далі. На безпечній відстані дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть розташування підозрілого предмету.

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