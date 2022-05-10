У Києві спостерігають погіршення якості повітря. Кличко назвав причину

У Києві вранці 10 травня зафіксували погіршення якості повітря у Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Киян закликають не виходити з дому без нагальної потреби.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, – щільно зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", – наголосив міський голова столиці.

Причиною погіршення стану повітря є ліквідація пожеж в екосистемах Київської області. Зокрема, у районі звільненої від окупантів Бучі тліють торфяники.

Гасіння пожеж у прилеглих до Києва районах викликає погіршення стану повітря у столиці. Фото: ДСНС

Також пожежники локалізували осередки згоряння у лісах біля кількох сіл Бучанського району, тож зараз там тліє трав’яний настил.

За словами Кличка, після деокупації міст на Київщині Державна служба з надзвичайних ситуацій залучає до гасіння пожеж у лісах, зокрема, піротехніків. Їхні підрозділи обстежують під'їзні шляхи, аби убезпечити пожежників від вибухівок, залишених російськими окупантами.

Раніше у Держспецзв'язку повідомили, що робити, якщо знайшли підозрілий предмет, схожий на вибухівку.