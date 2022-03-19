Обережно, заміновано! Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

Яна Осадча журналіст
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19 березня 2022

Житлові квартали в окупованих містах потенційно можуть бути заміновані. Тому треба пам’ятати про небезпеку протитанкових та протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками.

Особливо уважними треба бути, якщо пересуваєтеся у місцях, де точилися бої, повідомляють у центрі протидії дезінформації при РНБО та у Держспецзв'язку.

Що мінують окупанти

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути:

  • у покинутих будинках;
  • на вулицях;
  • на дитячих майданчиках;
  • на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.
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Які предмети можуть бути вибухонебезпечними

Насамперед, це предмети, які можуть становити цінність в окупованому місті:

  • мобільний телефон;
  • зброя або її деталі;
  • аптечки;
  • продуктові набори;
  • дитячі іграшки тощо.

Також вже зафіксовали випадки мінування тіл загиблих людей.

У лісах та селах дуже небезпечні "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

  • В жодному разі не чіпайте його.
  • Якщо є можливість, негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або у поліцію (102).
  • Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
  • Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  • Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

"Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. У прямому сенсі – дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!" – закликають у РНБО.

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