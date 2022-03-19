Обережно, заміновано! Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

Житлові квартали в окупованих містах потенційно можуть бути заміновані. Тому треба пам’ятати про небезпеку протитанкових та протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками.
Особливо уважними треба бути, якщо пересуваєтеся у місцях, де точилися бої, повідомляють у центрі протидії дезінформації при РНБО та у Держспецзв'язку.
Що мінують окупанти
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути:
- у покинутих будинках;
- на вулицях;
- на дитячих майданчиках;
- на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.
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Які предмети можуть бути вибухонебезпечними
Насамперед, це предмети, які можуть становити цінність в окупованому місті:
- мобільний телефон;
- зброя або її деталі;
- аптечки;
- продуктові набори;
- дитячі іграшки тощо.
Також вже зафіксовали випадки мінування тіл загиблих людей.
У лісах та селах дуже небезпечні "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.
Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет
- В жодному разі не чіпайте його.
- Якщо є можливість, негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або у поліцію (102).
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
"Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. У прямому сенсі – дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!" – закликають у РНБО.
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