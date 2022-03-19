Обережно, заміновано! Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

Житлові квартали в окупованих містах потенційно можуть бути заміновані. Тому треба пам’ятати про небезпеку протитанкових та протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками.

Особливо уважними треба бути, якщо пересуваєтеся у місцях, де точилися бої, повідомляють у центрі протидії дезінформації при РНБО та у Держспецзв'язку.

Що мінують окупанти

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Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути:

у покинутих будинках;

на вулицях;

на дитячих майданчиках;

на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

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Які предмети можуть бути вибухонебезпечними

Насамперед, це предмети, які можуть становити цінність в окупованому місті:

мобільний телефон;

зброя або її деталі;

аптечки;

продуктові набори;

дитячі іграшки тощо.

Також вже зафіксовали випадки мінування тіл загиблих людей.

У лісах та селах дуже небезпечні "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

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В жодному разі не чіпайте його.

Якщо є можливість, негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або у поліцію (102).

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

"Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. У прямому сенсі – дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!" – закликають у РНБО.

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