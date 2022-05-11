Більше 100 нагород: українці встановили особистий рекорд на Дефлімпіаді

За 9 днів Дефлімпіади українські спортсмени вибороли понад 100 медалей.

Це абсолютний рекорд для України, повідомляє Суспільне.

За останню добу змагань спортсмени завоювали 14 нагород: 5 золотих медалей, 7 – срібних та 2 – бронзові.

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"Золото":

кульова стрільба – Віолета Ликова (малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);

спортивне орієнтування – Ганна Федосеєва (жінки) та Дмитро Левін (чоловіки);

легка атлетика – Римма Філімошкіна (метання молота) та Анастасія Сидоренко (біг на 1500 метрів).

Переможці 9-го дня. Фото Міністерства молоді та спорту

Ще одне "золото" у велоспорті скасували через протест Польщі. Причиною стало те, що Єлисавета Топчанюк замінювала колесо у недозволеному місці.

"Срібло":

кульова стрільба – Дмитро Петренко (малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);

Сергій Фомін (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолету, 25 м);

спортивне орієнтування – Яна Мельник (жінки) та Олександр Санькін (чоловіки);

легка атлетика – Юлія Кисильова (метання молота), Юлія Матвієвська (стрибки у довжину), Юлія Шаповал (біг 100 м/б).

"Бронзу" здобули за спортивне орієнтування – Ганна Андросович та Руслан Ніколаєнко.

Українські спортсмени. Фото Міністерства молоді та спорту

Сумарно українці вже вибороли 103 нагороди. Наші спортсмени очолюють список країн-учасниць за кількістю медалей, зокрема – золотих нагород.

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Крім того, Україна здобула низку перемог у командних півфіналах: з футболу, баскетболу та волейболу серед чоловіків, а також – волейболу серед жінок.

За 8 день змагань українці виграли 12 медалей.

Попереду ще 5 днів змагань, а результат цього року вже перевершив 2017 рік (99 медалей).

Для порівняння, друге місце у рейтинговому списку посідає США з 41 нагородою, а третє – Японія (30 медалей).