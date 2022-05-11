Більше 100 нагород: українці встановили особистий рекорд на Дефлімпіаді

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 травня 2022

За 9 днів Дефлімпіади українські спортсмени вибороли понад 100 медалей. 

Це абсолютний рекорд для України, повідомляє Суспільне.

За останню добу змагань спортсмени завоювали 14 нагород: 5 золотих медалей, 7 – срібних та 2 – бронзові.

"Золото": 

  • кульова стрільба – Віолета Ликова (малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);
  • спортивне орієнтування – Ганна Федосеєва (жінки) та Дмитро Левін (чоловіки);
  • легка атлетика – Римма Філімошкіна (метання молота) та  Анастасія Сидоренко (біг на 1500 метрів).
 Переможці 9-го дня. Фото Міністерства молоді та спорту

Ще одне "золото" у велоспорті скасували через протест Польщі. Причиною стало те, що Єлисавета Топчанюк замінювала колесо у недозволеному місці.

"Срібло": 

  • кульова стрільба – Дмитро Петренко (малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи); 
  • Сергій Фомін (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолету, 25 м); 
  • спортивне орієнтування – Яна Мельник (жінки) та Олександр Санькін (чоловіки);
  • легка атлетика – Юлія Кисильова (метання молота), Юлія Матвієвська (стрибки у довжину), Юлія Шаповал (біг 100 м/б).

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"Бронзу" здобули за спортивне орієнтування – Ганна Андросович та Руслан Ніколаєнко.

 Українські спортсмени. Фото Міністерства молоді та спорту

Сумарно українці вже вибороли 103 нагороди. Наші спортсмени очолюють список країн-учасниць за кількістю медалей, зокрема – золотих нагород.

Крім того, Україна здобула низку перемог у командних півфіналах: з футболу, баскетболу та волейболу серед чоловіків, а також – волейболу серед жінок. 

За 8 день змагань українці виграли 12 медалей.

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Попереду ще 5 днів змагань, а результат цього року вже перевершив 2017 рік (99 медалей).

Для порівняння, друге місце у рейтинговому списку посідає США з 41 нагородою, а третє – Японія (30 медалей).




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