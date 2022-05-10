Восьмий день Дефлімпіади-2021: Україна лідирує у медальному заліку

Збірна команда України продовжує вигравати медалі на XXIV літніх Дефлімпійських іграх у Бразилії.
За підсумками восьмого змагального дня українські дефлімпійці виграли 12 нагород – 3 золоті, 6 срібних та 3 бронзові.
У медальному заліку Дефлімпіади Україна йде абсолютним лідером і має 89 нагород – 42 золотих, 22 срібних, 25 бронзових, повідомляє Міністерство молоді та спорту.
"Вітаємо спортсменів та тренерів зі здобутими нагородами! Пишаємося і вболіваємо за вас! Слава Україні!" – кажуть у відомстві.
|Фото: Міністерство молоді та спорту
Які нагороди здобула Україна на 8-й день?
"Золото":
- Інна Афонченко (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 25 м);
- Крістіна Кіняйкіна (легка атлетика, біг на 400 м);
- Юлія Ходько і Марія Васильєва (парні жіночі змагання з настільного тенісу).
"Срібло":
- Роксолана Будник, Катерина Завіновська (настільний теніс, пара);
- Антон Велієв, Григорій Кузьменко (настільний теніс, пара);
- Соломія Куприч (легка атлетика, біг на 400 м);
- Ілля Султанов (плавання, вільний стиль, 50 м);
- Дар'я Тарасенко (плавання, батерфляй, 50 м);
- Владислав Кремляков, Олексій Коломієць, Аніта Махник, Ірина Терещенко (мікст-естафета 4х100 м комплексним плаванням).
"Бронза":
- Ірина Терещенко (плавання, батерфляй, 50 м);
- Ростислав Якубовський (плавання, батерфляй, 200 м);
- Геннадій Закладний і Максим Овчаренко (чоловіча пара в настільному тенісі).
Українські плавці завершили змагання на Дефлімпіаді-2021 – це був останній день плавання.
Так Україна стала переможцем медального заліку, завоювавши у цьому виді спорту 29 нагород.
|Фото: Міністерство молоді та спорту
Нагадаємо, Дефлімпіада-2021 цьогоріч проводиться у Бразилії з 1 по 15 травня.
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Наступного змагального дня Збірна України виборола одразу 16 нагород.
За третій день змагань українські дефлімпійці здобули ще 13 медалей, а за четвертий день – 8.
На п’ятий день національна збірна команда України здобула 12 нагород, а на шостий – 6 медалей.
Сьомий день змагань приніс українським спортсменам 13 медалей.