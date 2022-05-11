33 янголи спорту: в Україні запустили сайт про загиблих на війні спортсменів

Через повномасштабне вторгнення Росії гинуть й українські спортсмени. Спортивний комітет України запустив сайт з інформацією про них.

За офіційними даними, з 24 лютого загинуло 33 спортсмени.

Більшість спортсменів полягли в бою, під час виконання завдань. Наприклад, на Харківщині героїчно загинув легкоатлет Олександр Сербінов.

Реклама:

Тренер-викладач важкої атлетики Сергій Колоколов теж взяв до рук зброю під час повномасштабного вторгнення. Він отримав поранення, несумісне з життям.

У боях із російськими окупантами на Херсонщині загинув віцечемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк.

Скриншот сайту про янголів спорту

У списку загиблих є й жінки. Наприклад, бодібілдерку Людмилу Чернецьку вбила ворожа ракета, яка поцілила у житловий будинок на Одещині.

За свободу Маріуполя стояли й запорізький важкоатлет Анастас Іванов, веслувальник Іван Щокін, кікбоксер Максим Кагал та боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун.

Реквієм за загиблими українськими спортсменами містить й дитячі імена.

Реклама:

У заблокованому Маріуполі під час обстрілів загинула 14-річна спортсменка із важкої атлетики Аліна Перегудова. Авіабомба, яку скинули на житловий будинок, забрала життя 11-річної гімнастки Катерини Дяченко.

А ракетний удар по житловому сектору Сум – 16-річного самбіста Артема Прийменка.