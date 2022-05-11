33 янголи спорту: в Україні запустили сайт про загиблих на війні спортсменів

Через повномасштабне вторгнення Росії гинуть й українські спортсмени. Спортивний комітет України запустив сайт з інформацією про них.
За офіційними даними, з 24 лютого загинуло 33 спортсмени.
Більшість спортсменів полягли в бою, під час виконання завдань. Наприклад, на Харківщині героїчно загинув легкоатлет Олександр Сербінов.
Тренер-викладач важкої атлетики Сергій Колоколов теж взяв до рук зброю під час повномасштабного вторгнення. Він отримав поранення, несумісне з життям.
У боях із російськими окупантами на Херсонщині загинув віцечемпіон Європи з кульової стрільби Іван Бідняк.
|Скриншот сайту про янголів спорту
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