Через ракетний удар в Одесі загинула вагітна жінка та її чоловік

Міла та Богдан жили на 4 поверсі будинку в Одесі, в який влучила ракета окупантів. Трагедія сталася 23 квітня.
Про загибель молодого подружжя повідомила близька подруга Вероніка Кас.
Інформацію підтвердив й речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Вероніка написала, що у молодій сім'ї чекали на поповнення. Радісну звістку Міла повідомила за кілька днів до трагедії.
|Фото з архіву Вероніки Кас
"В одну секунду ми втратили вас ..... Моя люба і мила дівчинка! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитини, і життя тільки починалося", – зазначає вона.
Подруга повідомляє, що тіла подружжя не знайшли навіть на другу добу після аварії. Проте вона переконана, що Міла та Богдан були вдома в момент трагедії.
|Фото з архіву Вероніки Кас
"Вижити шансів не було, але ми сподівалися до останнього... ДНК-тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять", – написала Вероніка ввечері 25 квітня.
Нагадаємо, через ракетний удар в тому ж будинку загинула 3-місячна дитина з мамою та бабусею.
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