Через ракетний удар в Одесі загинула вагітна жінка та її чоловік

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 квітня 2022

Міла та Богдан жили на 4 поверсі будинку в Одесі, в який влучила ракета окупантів. Трагедія сталася 23 квітня. 

Про загибель молодого подружжя повідомила близька подруга Вероніка Кас.

Інформацію підтвердив й речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Вероніка написала, що у молодій сім'ї чекали на поповнення. Радісну звістку Міла повідомила за кілька днів до трагедії.

 Фото з архіву Вероніки Кас

"В одну секунду ми втратили вас ..... Моя люба і мила дівчинка! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитини, і життя тільки починалося", – зазначає вона.

Подруга повідомляє, що тіла подружжя не знайшли навіть на другу добу після аварії. Проте вона переконана, що Міла та Богдан були вдома в момент трагедії. 

 Фото з архіву Вероніки Кас

"Вижити шансів не було, але ми сподівалися до останнього... ДНК-тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять", – написала Вероніка ввечері 25 квітня. 

Нагадаємо, через ракетний удар в тому ж будинку загинула 3-місячна дитина з мамою та бабусею.

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