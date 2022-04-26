Через ракетний удар в Одесі загинула вагітна жінка та її чоловік

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
40235
26 квітня 2022

Міла та Богдан жили на 4 поверсі будинку в Одесі, в який влучила ракета окупантів. Трагедія сталася 23 квітня. 

Про загибель молодого подружжя повідомила близька подруга Вероніка Кас.

Інформацію підтвердив й речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Вероніка написала, що у молодій сім'ї чекали на поповнення. Радісну звістку Міла повідомила за кілька днів до трагедії.

 Фото з архіву Вероніки Кас

"В одну секунду ми втратили вас ..... Моя люба і мила дівчинка! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитини, і життя тільки починалося", – зазначає вона.

Подруга повідомляє, що тіла подружжя не знайшли навіть на другу добу після аварії. Проте вона переконана, що Міла та Богдан були вдома в момент трагедії. 

 Фото з архіву Вероніки Кас

"Вижити шансів не було, але ми сподівалися до останнього... ДНК-тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять", – написала Вероніка ввечері 25 квітня. 

Нагадаємо, через ракетний удар в тому ж будинку загинула 3-місячна дитина з мамою та бабусею.

Вас також може зацікавити:

Коли закінчиться війна? Українці назвали свої очікування

84% українців вважають, що "прості росіяни" винні у війні. Опитування

Дітей вбили відразу: в "Охматдиті" прооперували чоловіка з Бучі, родину якого розстріляли росіяни

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.




 5061
Суспільство

"На хандру не було часу – ми одразу думали, як діяти". Як війна вплинула на українських полярників

Олександра Лозовик
 27009
Суспільство

Бородата котоматуся. Історія актора Олексія Суровцева, який вивіз з розбомбленого Ірпеня понад 200 тварин

Яна Осадча
 19309
Суспільство

Університет Каразіна – це серце Харкова, а серце рухати не можна. Інтерв’ю з ректоркою вишу

Михайло Загородній

Головне на сайті


Суспільство

"На хандру не було часу – ми одразу думали, як діяти". Як війна вплинула на українських полярників

Олександра Лозовик
Вулицю Ломоносова у Києві пропонують назвати іменем математикині, яка загинула від обстрілів РФ
Назвала повією та "поломийкою": у Швеції росіянка розірвала український прапор та накинулась з образами на українку. ВІДЕО
Не варто ділити тих, хто працює на перемогу: Жадан про реалії суспільства під час війни
У "Охматдиті" врятували близнюків, які народилися на 6 місяці та захворіли на пневмонію в укритті
Директорці школи з Волновахи загрожує ув'язнення через навчання дітей за російською програмою
Суспільство

Бородата котоматуся. Історія актора Олексія Суровцева, який вивіз з розбомбленого Ірпеня понад 200 тварин

Яна Осадча
Суспільство

Університет Каразіна – це серце Харкова, а серце рухати не можна. Інтерв’ю з ректоркою вишу

Михайло Загородній