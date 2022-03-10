У Херсоні лікарі-інтерни стали першою парою, яка одружилась у місті за час війни

Вікторія Андрєєва
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10 березня 2022

У Херсоні одружились двоє медиків – це перша пара, яка створила сім'ю у місті від початку війни.  

Лікарі-інтерни Анна та Микита стали подружжям Сорокіних безпосередньо у Херсонській обласній клінічній лікарні. 

Вони зареєстрували шлюб 10 березня в кабінеті головного лікаря.

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Радісною звісткою з "УП.Життя" поділились в Обласній державній адміністрації. Голова Херсонської облради Олександр Самойленко запевнив, що це перший шлюб від 24 лютого. 

 Фото з архіву молодят

Одруження дівчини з Дніпра та хлопця з Херсону в умовах воєнного стану засвідчив керівник лікарні. Свідками виступили колеги та друзі лікарів-інтернів – Ольга й Анатолій.

У Херсонській ОДА молодятам пообіцяли після перемоги надати окрему квартиру. А на честь свята подарували імпровізований торт та символічні подарунки.

 Фото з архіву молодят

Нагадаємо, 9 березня на Тернопільщині поліціянт освідчився своїй дівчині на блокпості

Загалом за період війни в Україні побралися майже 4 тисячі пар.

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