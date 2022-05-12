Вчені зробили перший в історії знімок чорної діри з центру Чумацького Шляху. ФОТО

Вченим вдалося зробити перше в історії зображення чорної діри в центрі галактики Чумацький Шлях, в якій розташована Земля.

Знімок та дослідження опублікували у спеціальному виданні журналу The Astrophysical Journal Letters, пише Independent.

Тепер світ не лише може побачити, як виглядає надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху, але й має й прямі докази того, що вона дійсно існує.

Над створенням нового зображення 5 років працювали понад 300 дослідників по всьому світу.

Перший в історії знімок чорної діри у центрі нашої галактики. Зображення: команда Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration

"Незважаючи на те, що Стрілець А* знаходиться на відстані всього 27 000 світлових років, отримати зображення було еквівалентним фотографуванню пончика на Місяці", – йдеться у статті.

Це вже друге в історії зображення чорних дір. Вперше вчені зазнімкували чорну діру, розташовану у галактиці М87 (відстань – приблизно 55 мільйонів світлових років), у 2019.

Як перше, так і друге зображення – результат роботи команди Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, яка об’єднує мережу радіотелескопів по всьому світу.

Чорна діра на знімку залишається невидимою, адже вона повністю темна. При цьому її окреслює яскраве вогняне кільце, яке проходить навколо діри, показуючи, як світло заломлюється навколо неї.

Дослідники описують чорну діру як "клей, який утримує галактику разом".

"Це – ключ до нашого розуміння того, як сформувався Чумацький Шлях і як буде розвиватися в майбутньому", – розповів Зірі Юнсі з Університетського коледжу Лондона, співавтор нових статей, які описують це дослідження.

Вчені давно підозрювали, що Молочний Шлях є "домом" для такого величезного об’єкта як чорна діра. Вони помітили, що зірки обертаються навколо чогось компактного й масивного в центрі нашої галактики. Однак довгий час підтвердити, що цей об'єкт – чорна діра, не вдавалося.

Дослідники визнають, що отримати нове зображення було набагато складніше, ніж перше. Все тому, що необхідно було розробити спеціальні інструменти, щоб пробитися крізь газ, що клубиться довкола чорної діри. У зв'язку з цим дослідження вчених затягнулося ще на три роки.

Зараз, маючи два приклади чорних дір, науковці можуть вивчати їхні відмінності.

"У нас є зображення двох чорних дір – однієї на великому кінці, а іншої на малому кінці надмасивних чорних дір у Всесвіті – тому ми можемо піти набагато далі у перевірці того, як гравітація поводиться в цих екстремальних середовищах, ніж будь-коли раніше", – підкреслив науковець Кейчі Асада з Інституту астрономії та астрофізики.

Як розповідають вчені, ці дві чорні діри, про які вже знає людство, мають схожі структури, хоча і розташовані у зовсім різних галактиках.

Це доводить, що Ейнштейн мав рацію, і допоможе зрозуміти, що насправді відбувається в структурі чорних дір, кажуть дослідники.

"У нас є два абсолютно різних типи галактик і дві дуже різні маси чорних дір, але поблизу краю цих чорних дір вони на диво схожі.

Це говорить нам, що загальна теорія відносності керує цими об’єктами зблизька, і будь-які відмінності, які ми бачимо далі, повинні бути пов’язані з відмінностями в матеріалі, який оточує чорні діри", – наголошує Сера Маркофф, співголова Наукової ради EHT.

Дослідники тепер сподіваються зібрати більше подробиць про нашу "власну" чорну діру, а також сфотографувати більшу їхню кількість.