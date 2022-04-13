Колишній астронавт NASA продав свій арт-проєкт на NFT-аукціоні за 500 тис. доларів, щоб підтримати Україну

Колишній американський астронавт Скотт Келлі продав свій арт-проєкт на NFT-аукціоні за 500 тис. доларів, які направить на підтримку України.

Планувалося, що аукціон на маркетплейсі NFT OpenSea триватиме три дні, але вся колекція була розпродана всього за кілька годин, повідомляє видання Space.

"Я з гордістю повідомляю, що моя колекція NFT офіційно розпродана на @opensea.

Реклама:

Дякуємо всім, хто підтримав цей проект! Це дивовижно, що у розпал цієї війни, ми можемо об’єднатися через мистецтво, щоб допомогти народу України!", – написав Келлі в Twitter.

I'm proud to announce that my NFT collection is officially sold out on @opensea

Thank you to everyone who supported this project! In the midst of this war, it's amazing that we can come together through art to aid the people of Ukraine. Over $500,000.00 raised today! pic.twitter.com/YnO9VUeiLS — Scott Kelly (@StationCDRKelly) April 12, 2022

Усі доходи від продажу будуть перераховані на рахунки Глобальної місії з розширення прав та можливостей (GEM) в Україні.

Колекція колишнього астронавта NASA називається "Dreams Out of This World" (Захмарні або нездійсненні мрії).

Проєкт Келлі складається із серії фрагментів, на яких зображений він у космосі на тлі Землі.

Він виставив його на аукціон 12 квітня – в день, коли Юрій Гагарін вперше полетів в космос.

Реклама:

На одному з творів майорить український прапор.

Український фрагмент арт-проєкту астронавта

Келлі є гарячим прихильником України і засуджує російське вторгнення.

"Військові злочини Путіна та підтримка чи байдужість російського народу прирекли Росію на дуже похмуре майбутнє", – написав Келлі у Twitter російською та англійською мовами 5 квітня.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.