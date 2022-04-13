Колишній астронавт NASA продав свій арт-проєкт на NFT-аукціоні за 500 тис. доларів, щоб підтримати Україну

Яна Осадча журналіст
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13 квітня 2022

Колишній американський астронавт Скотт Келлі продав свій арт-проєкт на NFT-аукціоні за 500 тис. доларів, які направить на підтримку України.

Планувалося, що аукціон на маркетплейсі NFT OpenSea триватиме три дні, але вся колекція була розпродана всього за кілька годин, повідомляє видання Space.

"Я з гордістю повідомляю, що моя колекція NFT офіційно розпродана на @opensea.

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Дякуємо всім, хто підтримав цей проект! Це дивовижно, що у розпал цієї війни, ми можемо об’єднатися через мистецтво, щоб допомогти народу України!", написав Келлі в Twitter.

Усі доходи від продажу будуть перераховані на рахунки Глобальної місії з розширення прав та можливостей (GEM) в Україні.

Колекція колишнього астронавта NASA називається "Dreams Out of This World" (Захмарні або нездійсненні мрії).

Проєкт Келлі складається із серії фрагментів, на яких зображений він у космосі на тлі Землі.

Він виставив його на аукціон 12 квітня – в день, коли Юрій Гагарін вперше полетів в космос.

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На одному з творів майорить український прапор.

 Український фрагмент арт-проєкту астронавта

Келлі є гарячим прихильником України і засуджує російське вторгнення.

"Військові злочини Путіна та підтримка чи байдужість російського народу прирекли Росію на дуже похмуре майбутнє",написав Келлі у Twitter російською та англійською мовами 5 квітня.

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