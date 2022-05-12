Портрети з "нуля": в ЗСУ показали військових, які захищають Україну. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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12 травня 2022

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував світлини українських захисників.

Всі вони знаходяться на передовій, або, як кажуть військові, "на нулі".

"Ці позиції прийняли на себе всі удари, окрім хіба що ядерного. В очах і душах - абсолютна ясність. Готовність до всього. Заради нас. Заради Перемоги", – написав Залужний.

Автор фото – Арсен Федосенко.

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