Портрети з "нуля": в ЗСУ показали військових, які захищають Україну. ФОТО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував світлини українських захисників.

Всі вони знаходяться на передовій, або, як кажуть військові, "на нулі".

"Ці позиції прийняли на себе всі удари, окрім хіба що ядерного. В очах і душах - абсолютна ясність. Готовність до всього. Заради нас. Заради Перемоги", – написав Залужний.

Реклама:

Автор фото – Арсен Федосенко.

Фотограф спіймав в окопі

З "подругою"

У віночку і з посмішкою!

Український воїн – красень!

З побратимом в окопі не буває сумно

Два поколіня

У хвилини тиші є час на спілкування

Відпочинок

Після війни я...

Повертайтесь живими, хлопці!

Доброго ранку, ми з України!

Пильний погляд

Український термінатор

Зараз буде бабах!