У Львові дітям-переселенцям допомагає 5-річний волонтер. ФОТО

У Львові дітям – вимушеним переселенцям – допомагає облаштуватися 5-річний волонтер Матвій. При цьому хлопчик разом з мамою Мариною теж пережив складну евакуацію з Києва.

Його історію розповів Дитячий фонд Організації об'єднаних націй UNICEF в Україні.

"Після складної евакуації з Києва та постійних змін житла Матвій трохи замкнувся (в собі – ред.), почав гірше говорити, не хотів на вулицю", – розповідають в організації.

Спочатку мама хлопчика долучилася до лав волонтерів на міському вокзалі. А щоб допомогти 5-річному синові відновити взаємодію з навколишнім світом, взяла Матвія з собою.

5-річний Матвійко допомагає діткам-переселенцям у Львові. Фото: UNICEF

У кімнаті для переселенців Марина разом з Матвійком зустрічають новоприбулих мам з дітками. Там вони грають в ігри, малюють, пояснюють, як безкоштовно евакуюватися за кордон, а також координують, де можна лишитися у Львові.

В організації відзначають, що волонтерство позитивно впливає на емоційний стан дитини.

"Це і спілкування, і вміння співпереживати, ділитися, піклуватися про інших", – наголошують в UNICEF.

Маленький волонтер разом з мамою допомагає облаштуватися у Львові вимушеним переселенцям. Фото: UNICEF

При цьому маленький волонтер не приховує, що сумує за домом, іграшками, речами і своєю постіллю. А ще – за друзями, адже на львівський вокзал щодня прибувають нові дітки, які зазвичай там не затримуються.

"Тісний зв’язок налаштувати так швидко не вдається", – визнають в організації.

5-річний волонтер Матвійко разом з мамою Мариною. Фото: UNICEF

Утім, туга за домівкою не заважає 5-річному Матвію будувати плани на час після перемоги. Маленький волонтер прагне відвідати всіх діток, з якими перетиналися його шляхи на львівському вокзалі і які запросили його в гості.

Ба більше, до рідного міста, коли це стане можливим, Матвійко повернеться з новим членом сім'ї – вони разом з мамою прихистили тваринку з львівського притулку.