У Дніпрі 6-річна дівчинка збирає гроші на броніки для ЗСУ, граючи на флейті. ВІДЕО

Українські діти продовжують дивувати дорослими й свідомими вчинками. Шестирічна Соломія Реут з Дніпра збирає гроші для українських "супергероїв" Збройних сил України, граючи на флейті.

Про те, як дівчинка допомагає армії, розповіла її мама Ксенія Реут "Суспільному".

За її словами, за два дні грою на флейті її донька назбирала необхідну суму для купівлі одного бронежилета. Каже, що буде продовжувати так збирати кошти, доки буде необхідність.

Як розповіла Ксенія, гра на флейті задля допомоги із купівлею спорядження українським військовим – виключно доньчина ініціатива. А мама дівчинки лише підтримала її ідею та допомогла з організацією.

6-річна дніпрянка Соломія заробляє кошти для військових, граючи на флейті. Фото: Ксенія Реут

"Я зібрала майже 5 тисяч гривень. Ще більше 5 тисяч мамині знайомі і друзі перекинули, і вийшло одинадцять! Для захисту їхнього, і щоб більше супергероїв повернулися живими додому з перемогою!" – розповідає Соломія.

За словами Ксенії Реут, її донька виступає на сцені з чотирьох років, тож сумнівів у тому, що все вийде, – не було.

"Насправді – це ще й елемент виховання, щоб дитина розуміла, що війна – не десь там далеко, а що війна тут і що вона може впливати на це, може бути частиною нашої перемоги", – зауважила мама дівчинки.

Наразі невідомо, кому з українських "супергероїв" дістанеться бронежилет від Соломії, однак спорядження вже купили. А волонтери із "Січеславської Просвіти" допоможуть передати бронежилет на передову.

Крім "броніка" український захисник отримає ще й листа від маленької флейтистки.

"Ми роздрукували фотографії, покладемо в кишеньку. І коли супергерой побачить, що ми йому написали на цих фото, йому буде гріти серденько", – каже Соломія.

Соломія пише листа українському "супергерою", який отримає від неї бронежилет. Фото: "Суспільне"

Крім того, дівчинка не обмежується самою лише грою на флейті. Соломія разом із мамою збирають кошти, використовуючи соціальні мережі. Ксенія поширила фото доньки і додала номер картки: 4149 4991 2197 5948.

Половину суми, необхідної для купівлі "броніка", зібрали саме з допомогою небайдужих підписників.

Крім того, кожен охочий може допомогти маленькій флейтистці, зателефонувавши мамі Соломії Ксенії: (068) 768 2502.

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