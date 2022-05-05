Передав 22 броніки: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ

Місяць тому 11-річний Максим із Покровська вразив українців своїми оголошеннями – він шукав у Чернівцях роботу за скромну плату, щоб допомагати армії.

За цей час Максим передав українським військовим 22 бронежилети, 5 розгрузок, тепловізор і пристрій нічного бачення.

Разом з мамою хлопчик також переказав гроші на реабілітацію бійця, який через поранення втратив ногу.

Історією юного волонтера поділилася Національна поліція Чернівецької області.

Максим із Покровська переїхав у Чернівці і допомагає ЗСУ

Через війну Максим разом з мамою Оленою та старшим братом був змушений переїхати з рідної Донеччини у Чернівці.

Однак навіть на відстані від фронту хлопчик хотів бути корисним для армії, тому допомагав людям по господарству за символічну суму.

Максим розклеїв оголошення про роботу

За останній місяць хлопець виносив сміття, приносив питну воду, вигулював тварин та ходив за покупками.

Але серед замовлень були й більш романтичні пропозиції.

"Якось мені написав солдат і сказав, що хоче зробити дружині подарунок. Він попросив мене, щоб я купив квіти і привіз його дружині.

Коли ми прийшли до жінки, вона не могла повірити, що ті квіти – для неї", – розповідає Максим.

Школяр мріяв заробити кошти хоча б на один бронежилет

Ще місяць тому школяр мріяв заробити кошти для придбання бодай одного бронежилета, який врятує життя воїну.

А через оголошення про пошук роботи він познайомився з багатьма людьми, завдяки яким йому вдалося відправити амуніцію на передову, розповідає поліція.

"Максим за цей час дуже змінився. Все, що стосується грошей, він каже, що ми віддамо Збройним Силам.

Ми однозначно переможемо, я в цьому не сумніваюся", – каже мама Олена.

Максим з мамою Оленою волонтерять разом

Максим та його мама співпрацюють з волонтерами із рідного Покровська.

Вони вірять у перемогу і понад усе мріють повернутися додому.

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