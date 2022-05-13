Пропонує російський диплом: директорку Маріупольского медколеджу звинувачують у колабораціонізмі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 травня 2022

Виконувачка обов’язків директора Маріупольского медичного коледжу Олена Узун перейшла на бік окупантів. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі вона обдзвонює батьків та учнів, пропонує відмовитись від продовження навчання в Україні та отримати російський диплом. 

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Також вона організовує "перезапуск" медичного коледжу в Маріуполі під російськими брендами, каже радник мера. 

 Маріупольський медколедж. Фото ілюстративне/medcontrol 

За словами Андрющенка, у 2014 році Узун сприяла псевдореферендуму в Маріуполі, що потім пояснила "примусом". 

"8 років загорнута в прапор і перша на співі гімну Україні. Але правда – ось вона. Закарбовано. Відплата буде", – наголошує радник мера.

Нагадаємо, у Мелітополі вчителі-колаборанти отримали від росіян мізерні виплати розміром 1300 гривень.

А директорці школи у тимчасово окупованій Волновасі оголосили підозру через проведення уроків за програмою окупанта.

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