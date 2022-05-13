"Вам Україна платить": у Мелітополі вчителям-колаборантам видали 1300 гривень

У Мелітополі вчителі-колаборанти, які відновили роботу дошкільних закладів перед травневими святами, отримали мізерні виплати.
Замість повного окладу окупанти заплатили вчителям по 1300 гривень готівкою.
"Вам же Україна платить", – аргументували росіяни.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Тож закликаємо вас: робіть висновки і ніколи не співпрацюйте з окупантами. Вірте у ЗСУ і наближайте Перемогу!" – наголошують в адміністрації.
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Нагадаємо, у школах тимчасово окупованих територій Запорізької області українська влада завчасно завершила навчальний рік, зокрема, щоб вберегти вчителів від тиску з боку ворога.
Раніше у Міністерстві юстиції пояснили, яких педагогів вважатимуть колаборантами.
Понесуть покарання ті вчителі, які пропагують російські наративи у закладах освіти, підтримують тимчасову окупацію та навчають дітей за російською програмою.
Щоб уникнути співпраці з ворогами, освітній омбудсмен Сергій Горбачов рекомендує оголосити простій.
Навіть в умовах оголошеного простою, освітяни мають отримувати не менше ⅔ зарплати.
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