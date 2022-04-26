Директорці школи з Волновахи загрожує ув'язнення через навчання дітей за російською програмою

У тимчасово окупованій Волновасі директорці школи оголосили підозру через проведення уроків за російською освітньою програмою.

Як повідомили у прокуратурі Донецької області, вона погодилась співпрацювати з окупантами і представниками "ДНР" у квітні 2022 року.

54-річну директорку звинувачують у поширені російської пропаганди, яку використовують для підтримки збройної агресії проти України та утвердження окупаційної влади.

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Проти жінки порушили кримінальну справу.

Школа у Волновасі до війни. Фото: Волноваха.Сity.

"Перебуваючи на посаді директора навчального закладу, перейменованого окупантами у "Волновахську опорну школу № 5", підозрювана пропагує збройну агресію рф проти України та в процесі навчання українських дітей активно впроваджує стандарти освіти держави-окупанта", – повідомили в прокуратурі.

Окрім цього, жінка брала участь в пропагандистських сюжетах російських ЗМІ, в яких стверджувалось про начебто обстріли будівлі школи з боку Збройних сил України.

За свої дії директорка школи може отримати від 3-х років ув'язнення із позбавленням права обіймати посаду директора від 10 до 15 років

Нагадаємо, у Мін'юсті раніше уточнили, що освітян, які продовжують навчати дітей в окупації, не вважатимуть колаборантами за сам факт викладання.

Також УП.Життя розповідала про те, як освітянам в окупованих містах не стати на сторону окупантів та продовжити виконувати свої обов’язки. Своїм досвідом поділилася педагогиня із Херсонщини, яка досі продовжує працювати за українською програмою.

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