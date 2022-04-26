Директорці школи з Волновахи загрожує ув'язнення через навчання дітей за російською програмою

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
14366
26 квітня 2022

У тимчасово окупованій Волновасі директорці школи оголосили підозру через проведення уроків за російською освітньою програмою.

Як повідомили у прокуратурі Донецької області, вона погодилась співпрацювати з окупантами і представниками "ДНР" у квітні 2022 року.

54-річну директорку звинувачують у поширені російської пропаганди, яку використовують для підтримки збройної агресії проти України та  утвердження окупаційної влади. 

Реклама:

Проти жінки порушили кримінальну справу.

 Школа у Волновасі до війни. Фото: Волноваха.Сity.

"Перебуваючи на посаді директора навчального закладу, перейменованого окупантами у "Волновахську опорну школу № 5", підозрювана пропагує збройну агресію рф проти України та в процесі навчання українських дітей активно впроваджує стандарти освіти держави-окупанта", – повідомили в прокуратурі.

Окрім цього, жінка брала участь в пропагандистських сюжетах російських ЗМІ, в яких стверджувалось про начебто обстріли будівлі школи з боку Збройних сил України.

За свої дії директорка школи може отримати від 3-х років ув'язнення із позбавленням права обіймати посаду директора від 10 до 15 років

Нагадаємо, у Мін'юсті раніше уточнили, що освітян, які продовжують навчати дітей в окупації, не вважатимуть колаборантами за сам факт викладання.

Також УП.Життя розповідала про те, як освітянам в окупованих містах не стати на сторону окупантів та продовжити виконувати свої обов’язки. Своїм досвідом поділилася педагогиня із Херсонщини, яка досі продовжує працювати за українською програмою.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

У Мелітополі окупанти змушують вчителів навчати російською

Нібито коментувала "Z" на футболці: у Криму вчительку витурили зі школи за розмову про війну

В окупованому Криму росіяни хочуть закрити кримськотатарську школу

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1215
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2448
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3170
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат