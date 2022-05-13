Держслужба з етнополітики та свободи совісті стурбована заявою УПЦ МП про Порошенка й ПЦУ

Державна служба з етнополітики та свободи совісті стурбована заявою Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату про те, що приводом для війни стала діяльність експрезидента Порошенка і ПЦУ.

У відомстві заявили, що заява Синоду містить висловлювання, що можуть бути розцінені як розпалювання релігійної ворожнечі, образа почуттів вірян та виправдання війни РФ проти України.

"Державна служба з етнополітики та свободи совісті висловлює стурбованість спробами роз’єднувати українське суспільство в цей складний для країни час, коли ми сьогодні сильні й перемагаємо саме тому, що об’єднані", – кажуть у ДЕСС.

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Синод є органом управління релігійного об’єднання.

Тому такі висловлювання не можна вважати невдалими формулюваннями окремих людей, які не представляють офіційну позицію УПЦ.

Фото: church.ua

12 травня Синод УПЦ Московського патріархату заявив, що діяльність експрезидента Петра Порошенка щодо здобуття Томосу, заснування української єдиної помісної церкви та її "руйнівна ідеологія" стали приводом для вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на це Держслужба зауважила, що всі релігійні об’єднання України мають право оскаржувати рішення органів місцевої або центральної влади.

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Однак незгода з рішеннями не дає жодного права принижувати честь і гідність духовенства та вірян іншого релігійного об’єднання.

Аналогічно, будь-які висловлювання чи дії представників певного релігійного об’єднання, що суперечать законодавству, можуть бути оскаржені.

Водночас вони не виправдовують приниження честі й гідності духовенства чи вірян.