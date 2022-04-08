51% українців підтримують заборону діяльності УПЦ МП. Опитування

51% українців вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату необхідно заборонити.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

М’якіший підхід у вигляді позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень підтримують 21% опитуваних.

Реклама:

А 20% респондентів вважають, що держава не має втручатись у справи церкви.

Результати опитування

Найбільше прихильників закриття УПЦ МП на заході України – 64%, натомість схвалення цього рішення серед жителів сходу підтримує 29%.

Серед вікових категорій найбільше прихильність до заборони виявляють люди 36-50 років – 55%.

Водночас 74% українців вважають, що УПЦ МП має розірвати зв’язки із російською православною церквою.

Підтримка розриву лише за місяць зросла на 10%, ще до початку війни за відокремлення УПЦ МП виступили 64% респондентів.

Нагадаємо, за рік в Україні збільшилась кількість віруючих людей, близько 60% українців беззаперечно вірять у бога.

Реклама:

В опитуванні взяли участь 1200 громадян віком від 18 років і старше з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності становить не більше 2,8%.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.