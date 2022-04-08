51% українців підтримують заборону діяльності УПЦ МП. Опитування

51% українців вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату необхідно заборонити.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.
М’якіший підхід у вигляді позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень підтримують 21% опитуваних.
А 20% респондентів вважають, що держава не має втручатись у справи церкви.
|Результати опитування
Найбільше прихильників закриття УПЦ МП на заході України – 64%, натомість схвалення цього рішення серед жителів сходу підтримує 29%.
Серед вікових категорій найбільше прихильність до заборони виявляють люди 36-50 років – 55%.
Водночас 74% українців вважають, що УПЦ МП має розірвати зв’язки із російською православною церквою.
Підтримка розриву лише за місяць зросла на 10%, ще до початку війни за відокремлення УПЦ МП виступили 64% респондентів.
Нагадаємо, за рік в Україні збільшилась кількість віруючих людей, близько 60% українців беззаперечно вірять у бога.
В опитуванні взяли участь 1200 громадян віком від 18 років і старше з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Помилка репрезентативності становить не більше 2,8%.
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