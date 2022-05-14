За два дні до закінчення: Україна лідирує в медальному заліку Дефлімпіади-2021

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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14 травня 2022

За два дні до закінчення Дефлімпіади-2021 Україна лідирує в медальному заліку із 56 золотими медалями.

12 день змагань для українців також був результативним, команда здобула 13 нагород – 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові, повідомляють в Міністерстві молоді та спорту.

Тріумфально для України завершилось змагання з баскетболу, де у фінальному матчі українці перемогли команду із США (91:66) і отримали "золото".

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Також спортсмени домінували у змаганнях з пляжного волейболу, всі чотири українські пари отримали нагороди:

  • Полторацький Олександр та Цапкаленко Микола (команда Україна 1) – золота медаль;
  • Ренькас Дмитрій та Тарасов Сергій (команда Україна 2) – срібло;
  • Ярошевська Юлія та Рилова Раїса (команда Україна 1) –  золота медаль;
  • Затилкіна Анна та Черненко Юлія (команда Україна 2)  – срібло.
Фото: Мінмолоді та спорту

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Ще 6 нагород українські спортсмени здобули в легкій атлетиці:

  • Кочмарик Вікторія, Шаповал Юлія, Куприч Соломія, Кіняйкіна Крістіна (жіноча естафета 4х400 м) – золота медаль;
  • Драч Сергій, Дмитриєнко Олександр, Вишинський Дмитро, Носенко Микола (чоловіча естафета 4х400 м) – золота медаль;
  • Урсуленко Наталія (метання диска) – срібна медаль ;
  • Потапенко Катерина (потрійний стрибок) – срібна медаль ;
  • Вишинський Дмитро (біг на 200 м) – срібна медаль;
  • Матвієвська Юлія (потрійний стрибок) – бронзова медаль. 

У медальному заліку Дефлімпіади-2021 Україна є абсолютним лідером із 129 нагородами: 56 золотими медалями, 37 срібними, 36 бронзовими.

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