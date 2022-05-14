За два дні до закінчення: Україна лідирує в медальному заліку Дефлімпіади-2021

За два дні до закінчення Дефлімпіади-2021 Україна лідирує в медальному заліку із 56 золотими медалями.
12 день змагань для українців також був результативним, команда здобула 13 нагород – 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові, повідомляють в Міністерстві молоді та спорту.
Тріумфально для України завершилось змагання з баскетболу, де у фінальному матчі українці перемогли команду із США (91:66) і отримали "золото".
Також спортсмени домінували у змаганнях з пляжного волейболу, всі чотири українські пари отримали нагороди:
- Полторацький Олександр та Цапкаленко Микола (команда Україна 1) – золота медаль;
- Ренькас Дмитрій та Тарасов Сергій (команда Україна 2) – срібло;
- Ярошевська Юлія та Рилова Раїса (команда Україна 1) – золота медаль;
- Затилкіна Анна та Черненко Юлія (команда Україна 2) – срібло.
|Фото: Мінмолоді та спорту
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Ще 6 нагород українські спортсмени здобули в легкій атлетиці:
- Кочмарик Вікторія, Шаповал Юлія, Куприч Соломія, Кіняйкіна Крістіна (жіноча естафета 4х400 м) – золота медаль;
- Драч Сергій, Дмитриєнко Олександр, Вишинський Дмитро, Носенко Микола (чоловіча естафета 4х400 м) – золота медаль;
- Урсуленко Наталія (метання диска) – срібна медаль ;
- Потапенко Катерина (потрійний стрибок) – срібна медаль ;
- Вишинський Дмитро (біг на 200 м) – срібна медаль;
- Матвієвська Юлія (потрійний стрибок) – бронзова медаль.
У медальному заліку Дефлімпіади-2021 Україна є абсолютним лідером із 129 нагородами: 56 золотими медалями, 37 срібними, 36 бронзовими.
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