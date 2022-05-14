За два дні до закінчення: Україна лідирує в медальному заліку Дефлімпіади-2021

За два дні до закінчення Дефлімпіади-2021 Україна лідирує в медальному заліку із 56 золотими медалями.

12 день змагань для українців також був результативним, команда здобула 13 нагород – 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові, повідомляють в Міністерстві молоді та спорту.

Тріумфально для України завершилось змагання з баскетболу, де у фінальному матчі українці перемогли команду із США (91:66) і отримали "золото".

Також спортсмени домінували у змаганнях з пляжного волейболу, всі чотири українські пари отримали нагороди:

Полторацький Олександр та Цапкаленко Микола (команда Україна 1) – золота медаль;

Ренькас Дмитрій та Тарасов Сергій (команда Україна 2) – срібло;

Ярошевська Юлія та Рилова Раїса (команда Україна 1) – золота медаль;

Затилкіна Анна та Черненко Юлія (команда Україна 2) – срібло.

Фото: Мінмолоді та спорту

Ще 6 нагород українські спортсмени здобули в легкій атлетиці:

Кочмарик Вікторія, Шаповал Юлія, Куприч Соломія, Кіняйкіна Крістіна (жіноча естафета 4х400 м) – золота медаль;

Драч Сергій, Дмитриєнко Олександр, Вишинський Дмитро, Носенко Микола (чоловіча естафета 4х400 м) – золота медаль;

Урсуленко Наталія (метання диска) – срібна медаль ;

Потапенко Катерина (потрійний стрибок) – срібна медаль ;

Вишинський Дмитро (біг на 200 м) – срібна медаль;

Матвієвська Юлія (потрійний стрибок) – бронзова медаль.

У медальному заліку Дефлімпіади-2021 Україна є абсолютним лідером із 129 нагородами: 56 золотими медалями, 37 срібними, 36 бронзовими.