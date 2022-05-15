У Дежприкордонслужбі показали, чим займаються воїни на "Азовсталі" в перервах між боями. ФОТО

У перервах між боями захисники Маріуполя на "Азовсталі" грають у шахи та читають книжки.

Фотографіями військових поділилася Державна прикордонна служба.

"Попри надскладні умови, прикордонники Маріуполького загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на "Азовсталі", – кажуть у відомстві.

Реклама:

Нагадаємо, наразі на "Азовсталі" у важких умова без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених.

У перервах між важкими боями військові грають у шахи

Та читають книги

Знаходячись в нелюдських умовах, бійці продовжують тримати оборону

Прострелений прапор морської охорони України

14 травня російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" запалювальні снаряди або фосфорні бомби, горіння яких зупинити неможливо.

Під час пісенного конкурсу "Євробачення" соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

Реклама: