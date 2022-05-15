У Дежприкордонслужбі показали, чим займаються воїни на "Азовсталі" в перервах між боями. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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15 травня 2022

У перервах між боями захисники Маріуполя на "Азовсталі" грають у шахи та читають книжки.

Фотографіями військових поділилася Державна прикордонна служба.

"Попри надскладні умови, прикордонники Маріуполького загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на "Азовсталі", – кажуть у відомстві.

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Нагадаємо, наразі на "Азовсталі" у важких умова без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених.

 У перервах між важкими боями військові грають у шахи
 Та читають книги
 Знаходячись в нелюдських умовах, бійці продовжують тримати оборону
 Прострелений прапор морської охорони України

14 травня російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" запалювальні снаряди або фосфорні бомби, горіння яких зупинити неможливо.

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Під час пісенного конкурсу "Євробачення" соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

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