У Дежприкордонслужбі показали, чим займаються воїни на "Азовсталі" в перервах між боями. ФОТО

У перервах між боями захисники Маріуполя на "Азовсталі" грають у шахи та читають книжки.
Фотографіями військових поділилася Державна прикордонна служба.
"Попри надскладні умови, прикордонники Маріуполького загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на "Азовсталі", – кажуть у відомстві.
Нагадаємо, наразі на "Азовсталі" у важких умова без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених.
|У перервах між важкими боями військові грають у шахи
|Та читають книги
|Знаходячись в нелюдських умовах, бійці продовжують тримати оборону
|Прострелений прапор морської охорони України
14 травня російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" запалювальні снаряди або фосфорні бомби, горіння яких зупинити неможливо.
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Під час пісенного конкурсу "Євробачення" соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь".
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