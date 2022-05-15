У Дежприкордонслужбі показали, чим займаються воїни на "Азовсталі" в перервах між боями. ФОТО

Яна Осадча журналіст
33647
15 травня 2022

У перервах між боями захисники Маріуполя на "Азовсталі" грають у шахи та читають книжки.

Фотографіями військових поділилася Державна прикордонна служба.

"Попри надскладні умови, прикордонники Маріуполького загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на "Азовсталі", – кажуть у відомстві.

Нагадаємо, наразі на "Азовсталі" у важких умова без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених.

 У перервах між важкими боями військові грають у шахи
 Та читають книги
 Знаходячись в нелюдських умовах, бійці продовжують тримати оборону
 Прострелений прапор морської охорони України

14 травня російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" запалювальні снаряди або фосфорні бомби, горіння яких зупинити неможливо.

Читайте також: "Подивіться в очі воїнам": головнокомандувач опублікував щемкі історії загиблих військових

Під час пісенного конкурсу "Євробачення" соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк закликав світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

Читайте також: Замість руки – титановий протез: цікаві факти про Іллю Самойленка з "Азова"




 2818
Здоров'я

Життєво необхідно. Як виживають українські пацієнти, які потребують безперебійного лікування

Вікторія Халімон
 7201
Суспільство

Тетяна Трощинська­­­­: Завдання журналістики – шукати не баланс, а правду

Ситнік Ольга
 24298
Суспільство

Евакуація на візку: що пережила жінка з інвалідністю, рятуючись від окупантів у Бучі

Оксана Левантович

Головне на сайті


Здоров'я

Життєво необхідно. Як виживають українські пацієнти, які потребують безперебійного лікування

Вікторія Халімон
Укрпошта випустить нову марку, присвячену перемозі України на Євробаченні-2022
Як створити для дитини безпечні умови в помешканні. Поради МОЗ
Військові Нацгвардії привітали Kalush Orchestra виконанням пісні "Стефанія". ВІДЕО
Українці у передостанній день Дефлімпіади завоювали ще 8 нагород
У Дежприкордонслужбі показали, чим займаються воїни на "Азовсталі" в перервах між боями. ФОТО
Суспільство

Тетяна Трощинська­­­­: Завдання журналістики – шукати не баланс, а правду

Ситнік Ольга
Суспільство

Евакуація на візку: що пережила жінка з інвалідністю, рятуючись від окупантів у Бучі

Оксана Левантович