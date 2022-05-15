Укрпошта випустить нову марку, присвячену перемозі України на Євробаченні-2022

Яна Осадча журналіст
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15 травня 2022

Очільник Укрпошти Ігор Смілянський обіцяє погодити та пришвидшити випуск марки, присвяченої переможцям Євробачення-2022 групі Kalush Orchestra.

"Укрпошта випускає марки, згідно з рішенням Художньої Ради. Але я думаю, в мене буде достатньо аргументів як у голови Ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям", – каже він.

Раніше Укрпошта випускала марки на честь попередніх українських переможець пісенного конкурсу – Руслани та Джамали.

 Варіант марки, присвяченій Kalush Orchestra

Яким буде дизайн марки з Kalush Orchestra, наразі невідомо.

Однак Смілянський опублікував один з ймовірних варіантів: марку з зображенням рожевого капелюха вокаліста та написом англійською мовою: "Збережіть Маріуполь, збережіть "Азовсталь".

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"Дизайн марки ми безумовно розробимо окремо, бо повинні це погодити з Євробаченням. Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності", – зазначає керівник Укрпошти.

Нагадаємо, Укрпошта у соцмережах розпочала голосування за нову марку воєнної тематики. Проголосувати можна на сторінках підприємства та на порталі "Дія".




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