Укрпошта розпочала голосування за тему нової марки

Укрпошта у соцмережах розпочала раніше анонсоване голосування за тему нової марки.
Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках Укрпошти у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram до 21 травня.
Зробити вибір можна буде також в додатку "Дія".
"Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія – це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ.
Ми хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні", – кажуть в Укрпошті.
|Фото: Укрпошта
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Перелік запропонованих тем:
- Героям слава!
- Путін, Москва палає, Гаага чекає
- Песик Патрон з ДСНС
- "Ой у лузі червона калина..."
- Доброго вечора, ми з України
Як проголосувати?
Під час встановлення остаточного результату Укрпошта врахує голоси з усіх платформ, де воно проходить.
Для того, щоб проголосувати у Facebook достатньо лайкнути фотографію із темою майбутньої марки.
В Instagram потрібно залишити коментар із номером теми.
У Telegram варто обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні.
У "Дії" голосування можна знайти у вкладці "Послуги" - "Опитування".
Нагадаємо, попередню марку із фразою захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди…" запустили 12 квітня, вона стала шалено популярною серед українців.
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