Укрпошта розпочала голосування за тему нової марки

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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14 травня 2022

Укрпошта у соцмережах розпочала раніше анонсоване голосування за тему нової марки.

Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках Укрпошти у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram до 21 травня. 

Зробити вибір можна буде також в додатку "Дія".

"Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія – це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ.

Ми хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні", – кажуть в Укрпошті.

Фото: Укрпошта

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Перелік запропонованих тем:

  • Героям слава!
  • Путін, Москва палає, Гаага чекає
  • Песик Патрон з ДСНС
  • "Ой у лузі червона калина..."
  • Доброго вечора, ми з України

Як проголосувати?

Під час встановлення остаточного  результату Укрпошта врахує голоси з усіх платформ, де воно проходить.

Для того, щоб проголосувати у Facebook достатньо лайкнути фотографію із темою майбутньої марки. 

В Instagram потрібно залишити коментар із номером теми.

У Telegram варто  обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні. 

У "Дії" голосування можна знайти у вкладці "Послуги" - "Опитування".

Нагадаємо, попередню марку із фразою захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди…" запустили 12 квітня, вона стала шалено популярною серед українців.

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