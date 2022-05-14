Укрпошта розпочала голосування за тему нової марки

Укрпошта у соцмережах розпочала раніше анонсоване голосування за тему нової марки.

Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках Укрпошти у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram до 21 травня.

Зробити вибір можна буде також в додатку "Дія".

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"Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія – це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ.

Ми хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні", – кажуть в Укрпошті.

Фото: Укрпошта

Перелік запропонованих тем:

Героям слава!

Путін, Москва палає, Гаага чекає

Песик Патрон з ДСНС

"Ой у лузі червона калина..."

Доброго вечора, ми з України

Як проголосувати?

Під час встановлення остаточного результату Укрпошта врахує голоси з усіх платформ, де воно проходить.

Для того, щоб проголосувати у Facebook достатньо лайкнути фотографію із темою майбутньої марки.

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В Instagram потрібно залишити коментар із номером теми.

У Telegram варто обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні.

У "Дії" голосування можна знайти у вкладці "Послуги" - "Опитування".

Нагадаємо, попередню марку із фразою захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди…" запустили 12 квітня, вона стала шалено популярною серед українців.