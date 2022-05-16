Майже 280 шкіл в Україні завершили навчальний рік

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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16 травня 2022

В Україні для близько 200 тисяч школярів, які є учнями майже 280 шкіл, навчальний рік уже добіг кінця.

Такі дані станом на 11 травня озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Водночас у понад 12 500 українських школах, де навчаються більше ніж 3,6 мільйони дітей, навчальний процес ще триває.

"За даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, усі ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти – ред.) 15 областей України продовжують освітній процес у дистанційній формі", – резюмував глава Міністерства освіти і науки.

Egubisch/Depositphotos

При цьому у п'яти областях діти навчаються ще за "змішаною" та очною формами. Ще у п'яти регіонах школи організували навчання в дистанційній або "змішаній" формі, однак є й випадки продовження канікул або призупинення освітнього процесу зовсім.

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За словами Шкарлета, до навчання у різних областях також залучені діти, які вимушено переїхали з рідного міста через війну. Йдеться про близько 92 500 учнів.

Крім того, в Україні зараз працюють понад 4 тисячі садочків для 3 500 дошкільнят з інших міст. 

Раніше МОН рекомендувало українським школам в умовах війни самостійно визначити дату завершення навчального року.

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