МОН рекомендує школам самостійно обрати дату завершення навчального року

Міністерство освіти і науки рекомендує українським школам в умовах війни самостійно визначити дату завершення навчального року.

Відповідний наказ підписав очільник МОН Сергій Шкарлет, повідомили у міністерстві.

Згідно з наказом, школам рекомендують:

самостійно визначити день завершення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році;

ущільнити матеріал, щоб забезпечити виконання освітніх та навчальних програм;

організувати самостійну навчальну діяльність учнів, дистанційно провівши з ними додаткові консультації.

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Також МОН звернулося до директорів та вчителів освітніх закладів із закликом звернути особливу увагу на необхідність психологічної підтримки дітей.

Педагогам стануть у нагоді рекомендації відомства, як організувати дистанційне навчання дітей в умовах війни. Також варто звернути увагу на поради щодо психологічної підтримки школярів.

Також у МОН нагадали про телеграма-канал "Підтримай дитину", заснований педагогами та дитячими психологами.

Підсумкове оцінювання

Цього року підсумкова атестація скасована, тому у разі потреби вчителі можуть оцінити здобуті знання дітей з використанням технологій дистанційного навчання.

МОН наголошує, що в умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту.

Зокрема, керівництво освітніх закладів має:

перевести школярів на наступний рік навчання в установленому порядку;

видати свідоцтва або табелі досягнень;

видати документи про здобуття освіти.

Свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема приватні навчальні заклади, якщо дитина зарахована до нової школи після вимушеного переїзду.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, як діти-переселенці можуть продовжити навчання у школі.

Детальніше про те, як в умовах війни у 2022 році буде проходити національний мультипредметний тест та вступна кампанія можна прочитати у матеріалі ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни.

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