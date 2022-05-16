У Києві почали лікувати 400-літню липу Петра Могили, яку зламала буря. ФОТО

У Києві розпочали порятунок 400-річної липи Петра Могили, частину стовбура якої обламав буревій.

Фахівці "лікуватимуть" пам'ятку природи у кілька етапів, повідомляє комунальне об’єднання "Київзеленбуд".

"Роботи масштабні, тому можуть тривати кілька днів", – кажуть у відомстві.

Як лікують дерево?

У Києві "лікують" 400-річну липу Петра Могили. Фото: КО "Київзеленбуд"

✅ Першочергово слід очистити рану, яка утворилася на зламі дерева, каже біолог Ігор Сінгер.

✅ Після цього її оброблять фунгіцидом, влаштують пасивний дренаж рани та накладуть сітку на отвір, щоб туди не потрапляло сміття та не призводило до гниття деревини.

Роботи масштабні, тому можуть тривати кілька днів

✅ Наступним кроком буде санітарна розвантажувальна обрізка гілок, щоб липа могла тримати рівновагу.

✅ Потім встановлять тимчасову опору, що підтримуватиме найважчі гілки.

12 травня частина стовбура липи відламалася через бурю

✅ Згодом опору приберуть, а дерево зафіксують за допомогою спеціально розробленої системи динамічного каблінгу.

Цю липу на Андріївському узвозі за легендою посадив Петро Могила

На щастя, фахівці знайшли спосіб врятувати 400-річне дерево

Нагадаємо, 12 травня у Києві пройшла буря, яка зламала понад 200 дерев.

Від сильного вітру постраждала старовинна пам’ятка природи – липа на Андріївському узвозі, яку за легендою посадив Петро Могила.

Частина стовбура дерева відламалася.

"Причиною стала анатомічна вада розвитку стовбура (вростаюча кора) та стовбурові інфекції, які розповсюдилися всередині дерева внаслідок вростання всередину дерева опори, встановленої близько 20 років тому", – кажуть фахівці.

На щастя, вони знайшли спосіб врятувати 400-річне дерево.